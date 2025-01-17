مباحثات مصرية قطرية حول غزة وسوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، تطورات الأوضاع في غزة ومستجدات المشهد السوري.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، "ثمن الوزيران الجهود الصادقة والمكثفة على مدار الـ15 شهرا الماضية والتنسيق الكامل بين البلدين والذي توج بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، بما يحقن دماء الشعب الفلسطيني ويسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكد الوزيران أهمية تنفيذ الاتفاق دون تأخير من أطرافه، كما تناولا بدء عمل آلية المتابعة المركزية في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، "وأكدا دعمهما الكامل للشعب السوري الشقيق".