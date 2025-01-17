Saturday, 18 January 2025 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباحثات مصرية قطرية حول غزة وسوريا

1/17/2025 8:20:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، تطورات الأوضاع في غزة ومستجدات المشهد السوري.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، "ثمن الوزيران الجهود الصادقة والمكثفة على مدار الـ15 شهرا الماضية والتنسيق الكامل بين البلدين والذي توج بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، بما يحقن دماء الشعب الفلسطيني ويسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
وأكد الوزيران أهمية تنفيذ الاتفاق دون تأخير من أطرافه، كما تناولا بدء عمل آلية المتابعة المركزية في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، "وأكدا دعمهما الكامل للشعب السوري الشقيق".

MENAFN17012025000208011052ID1109102950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث