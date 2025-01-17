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الطقس البارد يلزم ترامب بتغيير المكان المخصص لحفل تنصيبه

1/17/2025 8:20:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن مراسم تنصيبه المرتقبة ستقام في قاعة مغلقة بمبنى الكابيتول بسبب توقع انخفاض شديد في درجات الحرارة يوم الاثنين القادم.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "من واجبي حماية شعب بلادنا.. يجب أن نفكر في حفل التنصيب نفسه.. وفقا لتوقعات الطقس في واشنطن العاصمة، ومع عامل البرودة، قد تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات شديدة البرودة تسجل أرقاما قياسية.. هناك موجة من البرودة القطبية تجتاح البلاد.. لا أريد أن أرى أي شخص يتعرض للأذى أو الإصابة بأي شكل من الأشكال.. هذه ظروف خطيرة لعشرات الآلاف من قوات الأمن، والمسعفين، وكلاب الشرطة، وحتى الخيول، ومئات الآلاف من المؤيدين الذين سيكونون في الخارج لساعات عديدة في 20 يناير.. في جميع الأحوال، إذا قررتَ الحضور، ارتدِ ملابس دافئة!".

ومن المتوقع أن يكون العام 2025 الأبرد منذ 40 عاما، وفقا لموقع الطقس Accuweather. فبحسب الموقع تبلغ درجة الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 12 تحت الصفر، مما قد يؤثر على سير الاحتفالات.

روسيا اليوم

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