نتنياهو: ترامب سيفرج عن الأسلحة المعلّقة بعد تنصيبه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
قال، خلال اجتماع الحكومة بشأن غزة، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
سيفرج عن جميع شحنات الأسلحة التي تم تعليقها، وذلك بعد تنصيبه رئيسا لأميركا.
وأضاف نتنياهو لحكومته أن ترامب سوف يدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق.
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