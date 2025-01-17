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نتنياهو: ترامب سيفرج عن الأسلحة المعلّقة بعد تنصيبه

1/17/2025 8:20:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال، خلال اجتماع الحكومة بشأن غزة، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيفرج عن جميع شحنات الأسلحة التي تم تعليقها، وذلك بعد تنصيبه رئيسا لأميركا.
وأضاف نتنياهو لحكومته أن ترامب سوف يدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق.

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