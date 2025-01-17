اجهزة الأمن الفلسطينية تتنشر وسط مخيم جنين وسط ترحيب شعبي واستجابة الاطراف لاتفاق لجنة المتابعة

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN / انتشرت اجهزة الامن الفلسطينية في وسط مخيم جنين عند العاشرة من ليلة الجمعة في مخيم جنين وسط ترحيب شعبي عقب الاستجابة لمبادرة واتفاق لجنة المتابعة الخاصة التي تم تشكيلها لحل ازمة مخيم جنين التي استمرت بين الاجهزة الامنية عقب حملة حماية وطن ومسلحين فلسطينين من كتيبة جنين .

وقالت مصادر محلية الى ان

الأجهزة الأمنية في جنين توصلت إلى تفاهمات مع كافة الأطراف في مخيم جنين أفضت إلى دخول قوات الشرطة وفرق الدفاع المدني وهندسة المتفجرات إلى داخل ساحة المخيم في إشارة إلى انتهاء الأزمة بين أجهزة الأمن والمسلحين وتنفيذا لمبادرة لجنة الإصلاح الوطنية واستكمالا لتنفيذ خطة استتباب الأمن وعودة الحياة للمخيم وإعادة إعماره.

وعند وصول قوات من الاجهزة الامنية الى الساحة كان في استقبالهم اعضاء لجنة المتابعة ولجان وفعاليات مخيم جنين حيث انتشر افراد من الشرطة المدنية والشرطة الخاصة وضباط من اجهزة الامن المختلفة حيث اظهرت الفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ترحيب الجميع باجهزة الامن الفلسطينية وعقب الانتشار تجمع المئات من الشبان وهتفوا للوحدة الوطنية الفلسطينية وشددت الهتافات على حرمة الدم الفلسطيني والاقتتال الداخلي ودعت الى حفظ الامن والنظام في المخيم.

وقال رئيس لجنة المتابعة ان انتشار الشرطة والدفاع المدني في مخيم جنين ياتي تطبيقا لمبادرة لجنة المتابعة التي انبثقت على مؤتمر فعاليات جنين الذي مثل كافة فعاليات جنين التي تمثل كافة ابناء المحافظة.

واضاف تركمان انه احتراما لدماء شهداء وتضحيات جنين وغزة ومل فلسطين تم نشر اجهزة الدفاع المدني والشرطة بعد متابعة وموافقة الاطراف جميعا من فعاليات مخيم جنين وقادة الاجهزة الامنية الفلسطينية بان يبدا دخول الاجهزة الامنية ليبدوا عملهم في الحفاظ على الامن كما عبر تركنان عن امله وثقته بفعاليات المخيم بالتعاون لانجاح المبادرة والاتفاق حرصا على المخيم لتسير الحياة بشكل طبيعي حيث سيتبع ذلك اعادة الاعمار ومعالجة كافة القضايا لحقن الدماء والحفاظ على السلم الاهلي في المخيم .

واكد تركمان ان لجنة المتابعة وفعاليات المخيم ستعلن من خلال بيان ومؤتمر صحفي بيان تفصيلي بشان الاتفاق وتفاصيله بعد بدء تنفيذ الخطوة الاولى المتمثلة بانتشار الشرطة والدفاع المدني وبدءها بالعمل بالمخيم.