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منتخب السيدات يخسر أمام تايلاند

1/17/2025 8:09:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تعرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬للخسارة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬التايلاندي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭.‬

وسجلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أميرة‭ ‬سوار‭ ‬هدف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬فيما‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلاندي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وحصد‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭.‬

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