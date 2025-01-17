منتخب السيدات يخسر أمام تايلاند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تعرض منتخبنا الوطني للسيدات لكرة الصالات للخسارة أمام نظيره التايلاندي بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك.
وسجلت اللاعبة أميرة سوار هدف منتخبنا الوحيد في اللقاء، فيما تمكن المنتخب التايلاندي من تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.
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