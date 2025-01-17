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منتخب رجال اليد يتكبد خسارته الثانية أمام مصر

1/17/2025 8:09:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تكبّد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المصري،‭ ‬بنتيجة‭ (‬35-24‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬أهداف،‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬بنتيجة‭ (‬16-11‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوسع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ويحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالحه‭.‬

ويتبقى‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬مباراة‭ ‬أخيرة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬لتحديد‭ ‬موقفه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

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