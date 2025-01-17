منتخب رجال اليد يتكبد خسارته الثانية أمام مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تكبّد منتخبنا الوطني لكرة اليد خسارته الثانية في بطولة العالم التاسعة والعشرين، بعد خسارته أمام نظيره المصري، بنتيجة (35-24)، في المواجهة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثامنة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بفارق 5 أهداف، حيث انتهى بنتيجة (16-11)، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه.
ويتبقى لمنتخبنا مباراة أخيرة في الدور التمهيدي، حيث سيواجه المنتخب الأرجنتيني في مواجهة حاسمة لتحديد موقفه في البطولة.
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