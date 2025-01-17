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المنامة يواصل الصدارة.. والنجمة يهزم الأهلي

1/17/2025 8:09:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واصل‭ ‬المنامة‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ (‬96/101‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬23-18‭)‬‮
‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬25-23‭) ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬25-23‭) ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬28-32‭) ‬للحالة‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬تشابمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬الحالة‭ ‬يونج‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬ولاوسون‭ ‬21‭ ‬نقطة‭. ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬الحالة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

النجمة‭ ‬والأهلي

هزم‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬97/99‭).‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كانت‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬22-21‭) ‬لصالح‭ ‬الأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬28-25‭)‬،‭ ‬للأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬35-26‭) ‬للنجمة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬21-18‭) ‬للأهلي‭. ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬أما‭ ‬الأهلي‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

مباراتا‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬النويدرات‭ ‬وسماهيج‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭.‬

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