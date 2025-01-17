المنامة يواصل الصدارة.. والنجمة يهزم الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واصل المنامة صدارة دوري زين بعدما تفوق على الحالة بنتيجة (96/101) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن الجولة السابعة لدوري زين لكرة السلة للموسم الرياضي 2024-2025. وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (23-18)
للمنامة، والفترة الثانية (25-23) للمنامة، والفترة الثالثة (25-23) للمنامة، والفترة الرابعة (28-32) للحالة.
وكان أفضل المسجلين في صفوف المنامة تشابمان بتسجيله 20 نقطة، وأحمد سلمان 16 نقطة، وفي الحالة يونج 22 نقطة ولاوسون 21 نقطة. وبهذا الفوز حصل فريق المنامة على نقطتين، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، محافظا على صدارة الترتيب، أما الحالة أصبح في رصيده 9 نقاط في المركز الثالث.
النجمة والأهلي
هزم فريق النجمة منافسه الأهلي بنتيجة (97/99).
وجاءت نتائج الفترات كانت كالتالي: الفترة الأولى (22-21) لصالح الأهلي، والفترة الثانية (28-25)، للأهلي، والفترة الثالثة (35-26) للنجمة، والفترة الرابعة (21-18) للأهلي. وبهذا الفوز حصل فريق النجمة على نقطتين، ورفع رصيده إلى 8 نقاط، أما الأهلي أصبح في رصيده 7 نقاط.
مباراتا اليوم
تختتم اليوم الجولة السابعة، وذلك بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين النويدرات وسماهيج عند الساعة السادسة مساءً، والثانية تجمع بين المحرق والاتحاد عند الساعة الثامنة مساءً.
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