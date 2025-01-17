النصر يتراجع والقادسية والخليج يفوزان بثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(د ب أ) – تراجع النصر الى المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع مضيفه التعاون 1/1 أمس، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، ليخسر المركز الثالث لصالح القادسية، الذي فاز في وقت سابق على مضيفه الوحدة 3/صفر، على الجانب الآخر، رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.
وتقدم التعاون عن طريق سعد
الناصر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك إيمريك لابورت التعادل للنصر في الدقيقة 64.
وفاز القادسية على مضيفه الوحدة 3/0، أمس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، ورفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز السابع.
وسجل أهداف القادسية كل من كاميرون بويرتاس في الدقيقة 44، وأضاف وإيمريك أوباميانج في الدقيقة 67، وإيزكيل فرنانديز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وهزم فريق الخليج نظيره العروبة بنتيجة 3-0، وسجل أهدافه كل من عبدالله السالم وفابيو مارتينيز في الدقيقتين 22 و32 من عمر الشوط الأول، وعزز محمد شريف بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع الخليج رصيده إلى النقطة 23 في المركز السابع، وتجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
MENAFN17012025000055011008ID1109102906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.