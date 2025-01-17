النصر يتراجع والقادسية والخليج يفوزان بثلاثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬ – ‭ ‬تراجع‭ ‬النصر‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬1‭/‬1‭ ‬أمس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬ليخسر‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لصالح‭ ‬القادسية،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬رفع‭ ‬التعاون‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

وتقدم‭ ‬التعاون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سعد

الناصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت‭ ‬التعادل‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭.‬

وفاز‭ ‬القادسية‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬3‭/‬0،‭ ‬أمس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورفع‭ ‬القادسية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الوحدة‭ ‬عند‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭. ‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬القادسية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كاميرون‭ ‬بويرتاس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44،‭ ‬وأضاف‭ ‬وإيمريك‭ ‬أوباميانج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬67،‭ ‬وإيزكيل‭ ‬فرنانديز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وهزم‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬نظيره‭ ‬العروبة‭ ‬بنتيجة‭ ‬3-0،‭ ‬وسجل‭ ‬أهدافه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالله‭ ‬السالم‭ ‬وفابيو‭ ‬مارتينيز‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬22‭ ‬و32‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعزز‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ ‬بالهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬ليرفع‭ ‬الخليج‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬23‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬العروبة‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬