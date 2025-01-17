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الاتحاد البلجيكي يقيل تيديسكو

1/17/2025 8:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بروكسل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقيل‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬بلجيكا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيطالي‭-‬الألماني‭ ‬دومينيكو‭ ‬تيديسكو‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلجيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬بلجيكا‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬الطموحات‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬صفحته‭ ‬مع‭ ‬دومينيكو‭ ‬تيديسيكو‭. ‬شكرا‭ ‬دومينيكو‭ ‬لالتزامك‭ ‬وشغفك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬نتمنى‭ ‬لك‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ويرحل‭ ‬تيديسكو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلجيكي‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بلجيكا‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬وحلوله‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬الاسماء‭ ‬المرشحة‭ ‬لخلافة‭ ‬تيديسكو‭ ‬هما‭ ‬الفرنسيان‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬وتييري‭ ‬هنري،‭ ‬والأخير‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬العمل‭ ‬مساعدا‭ ‬لمارتينيس‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الأخير‭ ‬مدربا‭ ‬للـ‮«‬شياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬البلجيكي‭ ‬ملحق‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ذهابا‭ ‬وايابا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬و23‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

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