الاتحاد البلجيكي يقيل تيديسكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بروكسل - (أ ف ب): أقيل مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو من منصبه أمس الجمعة، بسبب سوء النتائج كما أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.
وأشار الاتحاد في بيان في إشارة إلى خروج بلجيكا أمام فرنسا في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي بأن المنتخب «لم يكن على قدر الطموحات تماما كما حصل في النسخة التالية من دوري الأمم الأوروبية أيضا».
وتابع «أنهى المنتخب الوطني صفحته مع دومينيكو تيديسيكو. شكرا دومينيكو لالتزامك وشغفك على مدى السنتين الأخيرتين، نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل».
ويرحل تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد مع الاتحاد البلجيكي حتى عام 2026 بعد خروج بلجيكا من البطولة القارية وحلوله ثالثا في مجموعته في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024 بعد أن حقق الفوز مرة واحدة في ست مباريات.
وذكرت الصحف المحلية أن أبرز الاسماء المرشحة لخلافة تيديسكو هما الفرنسيان رودي غارسيا وتييري هنري، والأخير سبق له العمل مساعدا لمارتينيس عندما كان الأخير مدربا للـ«شياطين الحمر».
ويخوض المنتخب البلجيكي ملحق دوري الأمم الاوروبية ضد أوكرانيا ذهابا وايابا في 20 و23 مارس المقبل.
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