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أتلتيكو مدريد مرشح للبقاء في الصدارة

1/17/2025 8:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬مرشحا‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬ليغانيس‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الترتيب‭ ‬أمام‭ ‬قطبي‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وست‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬15‭ ‬انتصارا‭ ‬متتاليا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬ثمانية‭ ‬في‭ ‬الليغا‭.‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬المباراة‭ ‬منتشيا‭ ‬ببلوغه‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إلتشي‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لمهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬ليغانيس‭ ‬بروفة‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬المرتقبة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعاني‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لإيجاد‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الدفاع‭ ‬وهجومه‭ ‬المرصع‭ ‬بالنجوم،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

سجل‭ ‬هدفا‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬برشلونة‭ ‬افتتح‭ ‬به‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الأمسية‭ ‬الكارثية‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر،‭ ‬ومنحه‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ (‬5-2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭) ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭.‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لإظهار‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬بدنيا‭. ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ويستضيف‭ ‬ريال‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬لقبها‭ ‬ويتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭. ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬الذي‭ ‬يخرج‭ ‬صاحبه‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

برشلونة‭ ‬لاستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬

ويحل‭ ‬برشلونة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬خيتافي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬الليغا،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ببينها‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬ما‭ ‬كلفه‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬والتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬القطب‭ ‬الثاني‭ ‬للعاصمة‭.‬

ويدخل‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬المباراة‭ ‬منتشيا‭ ‬بتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية،‭ ‬أعقبها‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬وبخماسية‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ (‬5-1‭) ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬أتلتيكو‭ ‬وريال‭ ‬مدريد،‭ ‬تنتظر‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬الحالي‭.‬

ويتواجد‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬مواطنيه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬وريال‭ ‬مدريد،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬المتصدر‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ (‬12‭) ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬العشرين‭ (‬9‭).‬

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