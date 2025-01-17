أتلتيكو مدريد مرشح للبقاء في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): يبدو أتلتيكو مدريد مرشحا للبقاء في الصدارة عندما يحل ضيفا على جاره ليغانيس السادس عشر، اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويتصدر أتلتيكو الترتيب أمام قطبي الكرة المستديرة في إسبانيا بفارق نقطة واحدة أمام جاره ريال مدريد حامل اللقب وست أمام برشلونة، وذلك بعد تحقيقه 15 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بينها ثمانية في الليغا.
ويدخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المباراة منتشيا ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، بفوزه الكبير على مضيفه إلتشي من الدرجة الثانية برباعية نظيفة، بينها ثنائية لمهاجمه الدولي النروجي ألكسندر سورلوث الذي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة عضلية.
وستكون مواجهة ليغانيس بروفة لأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة الثلاثاء أمام ضيفه باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، في الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، يعاني ريال مدريد لإيجاد التوازن بين الدفاع وهجومه المرصع بالنجوم، في مقدمتهم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي استعاد مستواه في الآونة الأخيرة.
سجل هدفا رائعا في مرمى برشلونة افتتح به التسجيل في الأمسية الكارثية لفريقه في نهائي الكأس السوبر، ومنحه التقدم في فوزه الصعب على سلتا فيغو (5-2 بعد التمديد) الخميس في مسابقة كأس الملك.
قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الأسبوع «كان بحاجة إلى الوقت للتكيف مع الفريق لإظهار أفضل مستوياته بدنيا. الآن هو في أفضل حالاته ويتعين على الفريق الاستفادة من ذلك».
ويستضيف ريال سالزبورغ النمسوي الأربعاء في المسابقة القارية التي يحمل لقبها ويتخلف بفارق أربع نقاط عن المركز الثامن المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي. يبتعد بفارق نقطتين فقط عن المركز الخامس والعشرين الذي يخرج صاحبه خالي الوفاض.
برشلونة لاستعادة التوازن
ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي اليوم السبت على أمل استعادة توازنه في الليغا، حيث حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الأخيرة ببينها ثلاث هزائم آخرها على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 1-2، ما كلفه التنازل عن الصدارة والتراجع إلى المركز الثالث بفارق ست نقاط عن القطب الثاني للعاصمة.
ويدخل النادي الكاتالوني المباراة منتشيا بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه ريال مدريد حامل اللقب 5-2 في المباراة النهائية في مدينة جدة السعودية، أعقبها فوز كبير وبخماسية أيضا على ريال بيتيس (5-1) في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك.
وعلى غرار أتلتيكو وريال مدريد، تنتظر النادي الكاتالوني مواجهة في المسابقة القارية الثلاثاء أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، قبل استضافة أتالانتا الإيطالي في الجولة الأخيرة في 29 الحالي.
ويتواجد برشلونة في موقع أفضل في دوري الأبطال مقارنة مع مواطنيه أتلتيكو وريال مدريد، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث خلف ليفربول الإنجليزي المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما يحتل أتلتيكو المركز الحادي عشر (12) وريال مدريد العشرين (9).
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