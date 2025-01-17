ليفربول للخروج من فترة انعدام الوزن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (أ ف ب): يسعى ليفربول إلى الخروج من فترة انعدام الوزن التي يمر بها في الآونة الأخيرة، عندما يحل ضيفا على برنتفورد اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.
ولم يفز ليفربول في مختلف المسابقات في آخر ثلاث مباريات له حيث سقط في فخ التعادل 2-2 على أرضه مع مانشستر يونايتد، ثم خرج بنقطة واحدة من مباراته مع مضيفه نوتنغهام فوريست (1-1) وخسر بينهما أمام توتنهام 0-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.
ويتقدم ليفربول على وصيفه أرسنال بفارق 4 نقاط، لكنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها مع إيفرتون في موعد يحدد لاحقا. ولم يخسر فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت هذا الموسم سوى مباراتين فقط في مختلف المسابقات، لكنه أظهر بعض الهشاشة ولا سيما في خط الدفاع في المباريات الأخيرة، ما أعطى أملا لمنافسيه بإمكانية اللحاق به.
وستكون المباراة ضد برنتفورد امتحانا حقيقيا لليفربول، ولا سيما أن الأول قلب الطاولة على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الأخيرة، عندما تخلف أمامه 0-2 قبل أن يخرج بتعادل مستحق 2-2.
علق قائد ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك على مستوى فريقه في المباريات الأخيرة: «لا نشعر بحالة جيدة بعد التعادلين الأخيرين في الدوري، لكننا نملك فرصة جديدة السبت لنبذل قصارى جهودنا والعودة بالفوز من برنتفورد».
أرسنال يتربص
في المقابل، يستقبل أرسنال أستون فيلا، بعد دقائق من انتهاء مباراة ليفربول، في مباراة يأمل فيها الأول بمواصلة الضغط على المتصدر.
وعلى الرغم من خروجه من مسابقة كأس إنجلترا، بسقوطه أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح الأحد، ومواجهته الخروج أيضا من كأس الرابطة بعد سقوطه على أرضه أمام نيوكاسل 0-2، نجح أرسنال في حسم ديربي شمال لندن على حساب جاره توتنهام 2-1 ليقلص الفارق عن ليفربول إلى 4 نقاط.
واعتبر مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بعد الفوز على توتنهام أنه يتعين على فريقه استغلال أي فرصة لتقليص الفارق «عندما تسنح الفرصة أمامك لتقليص الفارق فيجب أن نستغلها. مستوانا ثابت في الدوري من خلال سلسلة إيجابية».
وتابع: «دخلنا سباق اللقب مجددا، ثمة الكثير للعب من أجله، لقد رأينا الصعوبة الكبيرة لجميع الفرق».
نيوكاسل لمواصلة انتصاراته
ويأمل نيوكاسل في مواصلة سلسلة انتصاراته التي رفعها إلى 9 في مختلف المسابقات، بعد فوزه على ولفرهامبتون 3-0 وصعوده إلى المركز الرابع عندما يستقبل بورنموث.
وكان نيوكاسل يحتل المركز الثاني عشر في ديسمبر، لكن تألق هدافه السويدي ألكسندر أيزاك وتسجيله في مبارياته الثماني تواليا في الدوري جعلا فريقه يصعد سلم الترتيب تدريجيا في الأسابيع الأخيرة.
ويحل مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية ضيفا على ايبسويتش تاون آملا في استعادة نغمة الانتصارات، على وقع تمديد عقد هدافه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند حتى عام 2034.
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