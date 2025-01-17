ليفربول للخروج من فترة انعدام الوزن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬انعدام‭ ‬الوزن‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برنتفورد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنجلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬ثم‭ ‬خرج‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ (‬1-1‭) ‬وخسر‭ ‬بينهما‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

ويتقدم‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬وصيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬لكنه‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬يخوضها‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬يحدد‭ ‬لاحقا‭. ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬سوى‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬لكنه‭ ‬أظهر‭ ‬بعض‭ ‬الهشاشة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬أملا‭ ‬لمنافسيه‭ ‬بإمكانية‭ ‬اللحاق‭ ‬به‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬برنتفورد‭ ‬امتحانا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لليفربول،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عندما‭ ‬تخلف‭ ‬أمامه‭ ‬0‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بتعادل‭ ‬مستحق‭ ‬2‭-‬2‭.‬

علق‭ ‬قائد‭ ‬ليفربول‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬بعد‭ ‬التعادلين‭ ‬الأخيرين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لكننا‭ ‬نملك‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬السبت‭ ‬لنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهودنا‭ ‬والعودة‭ ‬بالفوز‭ ‬من‭ ‬برنتفورد‮»‬‭.‬

أرسنال‭ ‬يتربص

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يستقبل‭ ‬أرسنال‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬مباراة‭ ‬ليفربول،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يأمل‭ ‬فيها‭ ‬الأول‭ ‬بمواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬إنجلترا،‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬الأحد،‭ ‬ومواجهته‭ ‬الخروج‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬نجح‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬ديربي‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جاره‭ ‬توتنهام‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ليقلص‭ ‬الفارق‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

واعتبر‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬استغلال‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تسنح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامك‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬نستغلها‭. ‬مستوانا‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬دخلنا‭ ‬سباق‭ ‬اللقب‭ ‬مجددا،‭ ‬ثمة‭ ‬الكثير‭ ‬للعب‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬الصعوبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‮»‬‭.‬

نيوكاسل‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته

ويأمل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬3‭-‬0‭ ‬وصعوده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬بورنموث‭.‬

وكان‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬لكن‭ ‬تألق‭ ‬هدافه‭ ‬السويدي‭ ‬ألكسندر‭ ‬أيزاك‭ ‬وتسجيله‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬جعلا‭ ‬فريقه‭ ‬يصعد‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويحل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ايبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬هدافه‭ ‬الفتاك‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2034‭.‬