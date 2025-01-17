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الفايز وناشخو يشاركان اليوم بالجولة الرابعة من بطولة الإمارات للكارتينج

1/17/2025 3:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب


عمان - أنهى المتسابقان الواعدان حمزة الفايز وفيصل ناشخو يوم أمس، استعداداتهما للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للكارتينج في فئة الكبار، ضمن بطولة روتكس ماكس شالينج التي تقام في حلبة دبي كارتدروم، وتنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى يوم غد.
ويشارك في فئة الكبار 47 متسابقا من الإمارات، وقطر، ولبنان، والسويد، والهند وسيريلانكا، والسعودية والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا، ومصر.
وشملت الأيام الماضية تدريبات للمتسابقين للتعرف على السيارة وحلبة السباق والأجواء التحضيرية، وستكون المنافسة على أشدها اليوم في الجولات التأهلية في السباق ومن ثم النهائيات التي تقام غدا.
ويتصدر المتسابق الفايز الترتيب العام في بطولة روتاكس ماكس الامارات لفئة الكبار برصيد 405 نقاط، بفارق 33 نقطة عن أقوى منافسيه صاحب مركز الوصافة اللبناني عمر غنوم، وبفارق 67 نقطة عن صاحب المركز الثالث البريطاني تيلا هاريس.
وحظوظ الفايز كبيرة بالفوز في السباق، بعد تحقيقه المركز الأول في الجولة الثالثة من بطولة الإمارات في فئة الكبار ضمن بطولة روتكس ماكس شالينج.
ويواصل الفايز تألقه على المستوى الدولي في سباقات الكارتينج، وبات يشكل رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين، وهو الذي شارك العام الماضي في الجولة الرابعة لبطولة أوروبا لسباقات الكارتينج، التي أقيمت في حلبة جنك البلجيكية بمشاركة 107 سائقين، علما بأنه حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينج".
كما نال الفايز العام الماضي، جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.
ويشارك الفايز، ضمن صفوف فريق فيكتوري لاين، بإشراف الخبير الميكانيكي اللبناني نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارته ومرافقته خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتعد بطولة دبي واحدة من أقوى البطولات في المنطقة، وهي محطة تحضيرية جيدة للمتسابقين الفايز وناشخو استعدادا لمشاركتهما في بطولة "دبي أو بليت" التي تقام يومي 25 و26 الحالي التي تقام في حلبة "دبي كارتدروم".
ويعتبر سباق "دبي أو بليت" أحد أهم سباقات الكارتينج في الشرق الأوسط، بمشاركة أبطال عالميين ومن منطقة الشرق الأوسط، ويتيح للفايز وناشخو فرصة الاحتكاك بالسائقين الأبطال واكتساب الخبرة منهم، إضافة إلى فرصة المشاركة في سباق النهائيات الكبرى للكارتينج، في إيطاليا وبلجيكا وفرنسا، وسلسلة سباقات آسيا لومان.
وأكد المتسابق ناشخو أنه يطمح في تحقيق نتائج جيدة في بطولة الإمارات، استعدادا للمشاركة في سباق "دبي أو بليت"، وأضاف في تصريحات لـ"الغد": "أعود للمشاركة في سباقين دوليين في الإمارات بعد انقطاع دام عاما، قمت باجراء التدريبات اليومين الماضيين على المسار، وضبط سيارة التسابق للتأقلم معها، وسارت الأمور على ما يرام، وتأقلمت مع الأجواء العامة برفقة باقي المتسابقين".
وتابع: "كما سأشارك في سباق "دبي أوة بليت" في فئة الكبار، والذي يشارك فيه نحو 60 متسابقا عالميا وعربيا، كنت العام 2020 قد شاركت في السباق ضمن فئة الصغار، وهو أهم سباق للكارتينج في الشرق الأوسط، وأنا سعيد لأني سأشارك مع مجموعة من أفضل أبطال العالم، وأصحاب الألقاب على مستوى أوروبا، وأتطلع إلى اكتساب خبرات كبيرة وسط منافسة قوية بين المتسابقين، بدعم من والدي الذي يقف بجانبي في التدريبات ويؤازرني دائما، ويذلل لي كافة الصعوبات".
من جهته، قال نورز ناشخو والد المتسابق فيصل لـ"الغد": "تعد بطولة دبي مختلفة كليا عن بطولات الكارتينج الأخرى، من حيث قوة المشاركين العالميين فيها، وأتوقع أن يحقق ولدي فيصل مركزا ضمن المراكز العشرة الأولى، في أول مشاركة له بعد انقطاع لمدة عام عن حلبة السباق".

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