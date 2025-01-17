الفايز وناشخو يشاركان اليوم بالجولة الرابعة من بطولة الإمارات للكارتينج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - أنهى المتسابقان الواعدان حمزة الفايز وفيصل ناشخو يوم أمس، استعداداتهما للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للكارتينج في فئة الكبار، ضمن بطولة روتكس ماكس شالينج التي تقام في حلبة دبي كارتدروم، وتنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى يوم غد.
ويشارك في فئة الكبار 47 متسابقا من الإمارات، وقطر، ولبنان، والسويد، والهند وسيريلانكا، والسعودية والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا، ومصر.
وشملت الأيام الماضية تدريبات للمتسابقين للتعرف على السيارة وحلبة السباق والأجواء التحضيرية، وستكون المنافسة على أشدها اليوم في الجولات التأهلية في السباق ومن ثم النهائيات التي تقام غدا.
ويتصدر المتسابق الفايز الترتيب العام في بطولة روتاكس ماكس الامارات لفئة الكبار برصيد 405 نقاط، بفارق 33 نقطة عن أقوى منافسيه صاحب مركز الوصافة اللبناني عمر غنوم، وبفارق 67 نقطة عن صاحب المركز الثالث البريطاني تيلا هاريس.
وحظوظ الفايز كبيرة بالفوز في السباق، بعد تحقيقه المركز الأول في الجولة الثالثة من بطولة الإمارات في فئة الكبار ضمن بطولة روتكس ماكس شالينج.
ويواصل الفايز تألقه على المستوى الدولي في سباقات الكارتينج، وبات يشكل رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين، وهو الذي شارك العام الماضي في الجولة الرابعة لبطولة أوروبا لسباقات الكارتينج، التي أقيمت في حلبة جنك البلجيكية بمشاركة 107 سائقين، علما بأنه حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينج".
كما نال الفايز العام الماضي، جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.
ويشارك الفايز، ضمن صفوف فريق فيكتوري لاين، بإشراف الخبير الميكانيكي اللبناني نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارته ومرافقته خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتعد بطولة دبي واحدة من أقوى البطولات في المنطقة، وهي محطة تحضيرية جيدة للمتسابقين الفايز وناشخو استعدادا لمشاركتهما في بطولة "دبي أو بليت" التي تقام يومي 25 و26 الحالي التي تقام في حلبة "دبي كارتدروم".
ويعتبر سباق "دبي أو بليت" أحد أهم سباقات الكارتينج في الشرق الأوسط، بمشاركة أبطال عالميين ومن منطقة الشرق الأوسط، ويتيح للفايز وناشخو فرصة الاحتكاك بالسائقين الأبطال واكتساب الخبرة منهم، إضافة إلى فرصة المشاركة في سباق النهائيات الكبرى للكارتينج، في إيطاليا وبلجيكا وفرنسا، وسلسلة سباقات آسيا لومان.
وأكد المتسابق ناشخو أنه يطمح في تحقيق نتائج جيدة في بطولة الإمارات، استعدادا للمشاركة في سباق "دبي أو بليت"، وأضاف في تصريحات لـ"الغد": "أعود للمشاركة في سباقين دوليين في الإمارات بعد انقطاع دام عاما، قمت باجراء التدريبات اليومين الماضيين على المسار، وضبط سيارة التسابق للتأقلم معها، وسارت الأمور على ما يرام، وتأقلمت مع الأجواء العامة برفقة باقي المتسابقين".
وتابع: "كما سأشارك في سباق "دبي أوة بليت" في فئة الكبار، والذي يشارك فيه نحو 60 متسابقا عالميا وعربيا، كنت العام 2020 قد شاركت في السباق ضمن فئة الصغار، وهو أهم سباق للكارتينج في الشرق الأوسط، وأنا سعيد لأني سأشارك مع مجموعة من أفضل أبطال العالم، وأصحاب الألقاب على مستوى أوروبا، وأتطلع إلى اكتساب خبرات كبيرة وسط منافسة قوية بين المتسابقين، بدعم من والدي الذي يقف بجانبي في التدريبات ويؤازرني دائما، ويذلل لي كافة الصعوبات".
من جهته، قال نورز ناشخو والد المتسابق فيصل لـ"الغد": "تعد بطولة دبي مختلفة كليا عن بطولات الكارتينج الأخرى، من حيث قوة المشاركين العالميين فيها، وأتوقع أن يحقق ولدي فيصل مركزا ضمن المراكز العشرة الأولى، في أول مشاركة له بعد انقطاع لمدة عام عن حلبة السباق".
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