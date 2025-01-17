الجبيهة يستقبل اتحاد عمان في مباراة مقدمة بـ سلة الممتاز اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان- تشهد صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، مواجهة قوية تجمع بين فريقي الجبيهة واتحاد عمان، في مباراة
مقدمة عن الجولة الثالثة عشر وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
ويأتي هذا اللقاء، ضمن البرمجة الجديدة لمباريات إياب المرحلة الأولى التي قام اتحاد كرة السلة بإجرائها لمراعاة مشاركة فريق اتحاد عمان في النسخة 34 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، والتي تقام بضيافة نادي النصر الإماراتي في صالة راشد بن حمدان خلال الفترة من 24 كانون الثاني (يناير) الحالي إلى 2 شباط (فبراير) المقبل.
وفي التفاصيل الفنية، يدخل اتحاد عمان اللقاء منقوصا من خدمات لاعبه هاشم عباس، الذي تعرض إلى إصابة على مستوى الكاحل في اللقاء الأخير الذي حسمه فريقه أمام الجليل بفارق 75 نقطة (127-52)، حيث يتوقع أن يعتمد مدربه عبدالله أبو قورة على المحترف الأميركي مايكل فرايزر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما يمتلك الفريق مرونة تكتيكية عالية على دكة البدلاء التي تضم اللاعبين، فادي قرمش وعاكف الشياب وعبدالله شتات ويوسف بعبيش والمحترف الأميركي كيفن ألين، وسيكونون متاحين للتناوب مع الأساسيين.
بدوره، يأمل فريق الجبيهة أن يكون لاعبوه قد حصلوا على قسط كاف من الراحة، بعدما غاب الفريق عن خوض مباريات الجولة الأخيرة وفقا لجدول البطولة، حيث يراهن مدربه عبدالله أبو قورة على خبرات أحمد حسونة في ضبط تحركات عمار بسطامي وهاني الفرج على الأطراف، بهدف إسقاط الكرات إلى المحترف الأميركي أندريه بيارسي ويوسف العواملة تحت السلتين، في الوقت الذي يمتلك فيه الفريق أوراقا جيدة على البنش بوجود اللاعبين، باسل أبو عبود وأحمد الخطيب ومحمد العبداللات وعمر أبو شريخ وعبدالله العكش، والتي يمكنها تقديم الإضافة المطلوبة وفقا لرؤية الجهاز التدريبي وظروف المباراة.
ويغرد اتحاد عمان وحيدا في صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة“العلامة الكاملة”، يليه الأرثوذكسي بـ 18 نقطة، والجبيهة والأهلي في المركزين الثالث والرابع برصيد 14 نقطة، والأشرفية خامسا برصيد 13 نقطة، وشباب بشرى سادسا بـ 12 نقطة، ويتذيل الجليل الترتيب بـ 10 نقاط.
وتلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب) لترتيب مراكز الفرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع مرحلة“ثانية” يتأهل عنها فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، بحيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة إقصائية، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، ينضم الفائز منها إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.
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