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الجبيهة يستقبل اتحاد عمان في مباراة مقدمة بـ سلة الممتاز اليوم

1/17/2025 3:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري


عمان- تشهد صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، مواجهة قوية تجمع بين فريقي الجبيهة واتحاد عمان، في مباراة مقدمة عن الجولة الثالثة عشر وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
ويأتي هذا اللقاء، ضمن البرمجة الجديدة لمباريات إياب المرحلة الأولى التي قام اتحاد كرة السلة بإجرائها لمراعاة مشاركة فريق اتحاد عمان في النسخة 34 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، والتي تقام بضيافة نادي النصر الإماراتي في صالة راشد بن حمدان خلال الفترة من 24 كانون الثاني (يناير) الحالي إلى 2 شباط (فبراير) المقبل.
وفي التفاصيل الفنية، يدخل اتحاد عمان اللقاء منقوصا من خدمات لاعبه هاشم عباس، الذي تعرض إلى إصابة على مستوى الكاحل في اللقاء الأخير الذي حسمه فريقه أمام الجليل بفارق 75 نقطة (127-52)، حيث يتوقع أن يعتمد مدربه عبدالله أبو قورة على المحترف الأميركي مايكل فرايزر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما يمتلك الفريق مرونة تكتيكية عالية على دكة البدلاء التي تضم اللاعبين، فادي قرمش وعاكف الشياب وعبدالله شتات ويوسف بعبيش والمحترف الأميركي كيفن ألين، وسيكونون متاحين للتناوب مع الأساسيين.
بدوره، يأمل فريق الجبيهة أن يكون لاعبوه قد حصلوا على قسط كاف من الراحة، بعدما غاب الفريق عن خوض مباريات الجولة الأخيرة وفقا لجدول البطولة، حيث يراهن مدربه عبدالله أبو قورة على خبرات أحمد حسونة في ضبط تحركات عمار بسطامي وهاني الفرج على الأطراف، بهدف إسقاط الكرات إلى المحترف الأميركي أندريه بيارسي ويوسف العواملة تحت السلتين، في الوقت الذي يمتلك فيه الفريق أوراقا جيدة على البنش بوجود اللاعبين، باسل أبو عبود وأحمد الخطيب ومحمد العبداللات وعمر أبو شريخ وعبدالله العكش، والتي يمكنها تقديم الإضافة المطلوبة وفقا لرؤية الجهاز التدريبي وظروف المباراة.
ويغرد اتحاد عمان وحيدا في صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة“العلامة الكاملة”، يليه الأرثوذكسي بـ 18 نقطة، والجبيهة والأهلي في المركزين الثالث والرابع برصيد 14 نقطة، والأشرفية خامسا برصيد 13 نقطة، وشباب بشرى سادسا بـ 12 نقطة، ويتذيل الجليل الترتيب بـ 10 نقاط.
وتلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب) لترتيب مراكز الفرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع مرحلة“ثانية” يتأهل عنها فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، بحيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة إقصائية، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، ينضم الفائز منها إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.

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