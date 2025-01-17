991 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 2024/2025

MENAFN - Al-Borsa News) سجل ميزان المدفوعات لمصر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عجز قدره 991 مليون دولار، نتيجة ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 5.91 مليار دولار وتسجيل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية فائض 3.78 مليار دولار.

فى حين سجل ميزان السهو والخطأ فائض قدره نحو 1.14 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.

موضوعاتالأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن استحواذ محتملة على أعمالها تراجع أسهم شركات الشحن الأوروبية مع هدوء التوترات في الشرق الأوسط

وكشفت وزارة التخطيط أن عجز الحساب الجارى كان أعلى بنحو 59.3% عن العجز فى الربع الأخير من 2023/2024.

وذلك نتيجة ارتفاع واردات السلع والخدمات إلى 27.5 مليار دولار مقابل 23.1 مليار دولار، فى حين ارتفعت الصادرات بوتيرة أقل لتصل إلى 17.5 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار.

وارتفعت تحويلات الأرباح خلال الربع الأول منن العام المالى إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فى الربع السابق عليه، يأتى ذلك بالتزامن مع تحسن مستويات السيولة الاجنبية فى مصر الذى مكنها من جدولة مستحقات الشركات الأجنبية.

وبحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة” سجلت مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول نحو 5 مليارات دولار فى الوقت الحالى.