991 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 2024/2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل ميزان المدفوعات لمصر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عجز قدره 991 مليون دولار، نتيجة ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 5.91 مليار دولار وتسجيل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية فائض 3.78 مليار دولار.
فى حين سجل ميزان السهو والخطأ فائض قدره نحو 1.14 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة
استحواذ محتملة على أعمالها تراجع أسهم شركات الشحن الأوروبية مع هدوء التوترات في الشرق الأوسط
وكشفت وزارة التخطيط أن عجز الحساب الجارى كان أعلى بنحو 59.3% عن العجز فى الربع الأخير من 2023/2024.
وذلك نتيجة ارتفاع واردات السلع والخدمات إلى 27.5 مليار دولار مقابل 23.1 مليار دولار، فى حين ارتفعت الصادرات بوتيرة أقل لتصل إلى 17.5 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات الأرباح خلال الربع الأول منن العام المالى إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فى الربع السابق عليه، يأتى ذلك بالتزامن مع تحسن مستويات السيولة الاجنبية فى مصر الذى مكنها من جدولة مستحقات الشركات الأجنبية.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة” سجلت مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول نحو 5 مليارات دولار فى الوقت الحالى.
MENAFN17012025000202011048ID1109102240
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.