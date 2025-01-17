فائدة الرهن العقاري في أمريكا تتجاوز 7% لأول مرة منذ مايو 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، والتي تميل إلى تتبع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والذي ارتفع استجابة لسلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا زاد إلى 7.04% خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير من 6.93% قبل أسبوع، ومقارنة بـ 6.60% قبل عام.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة استحواذ محتملة على أعمالها
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين الخميس:“ارتفعت أسعار الرهن العقاري للأسبوع الخامس على التوالي، وتجاوزت 7% لأول مرة منذ مايو 2024، وتساهم قوة الاقتصاد في هذه الزيادة”.
يأتي هذا بعدما افتتحت“فريدي ماك” 7 خطوط ائتمانية جديدة مرنة وطويلة الأجل في عام 2024، ما أدى إلى توليد ما يقرب من ملياري دولار من التمويل الجديد، بزيادة 64% عن عام 2023.
MENAFN17012025000202011048ID1109102239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.