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فائدة الرهن العقاري في أمريكا تتجاوز 7% لأول مرة منذ مايو 2024

1/17/2025 2:26:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، والتي تميل إلى تتبع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والذي ارتفع استجابة لسلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا زاد إلى 7.04% خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير من 6.93% قبل أسبوع، ومقارنة بـ 6.60% قبل عام.

موضوعات متعلقة ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة استحواذ محتملة على أعمالها

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين الخميس:“ارتفعت أسعار الرهن العقاري للأسبوع الخامس على التوالي، وتجاوزت 7% لأول مرة منذ مايو 2024، وتساهم قوة الاقتصاد في هذه الزيادة”.

يأتي هذا بعدما افتتحت“فريدي ماك” 7 خطوط ائتمانية جديدة مرنة وطويلة الأجل في عام 2024، ما أدى إلى توليد ما يقرب من ملياري دولار من التمويل الجديد، بزيادة 64% عن عام 2023.

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