ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسارع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في قراءة ديسمبر النهائية، مرتفعًا على الصعيد الشهري، الأمر الذي قد يكون عائقا أمام خطط مسؤولي المركزي للمضي قدمًا في خفض الفائدة.
ورد في بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو بلغ 2.4%، ارتفاعاً من 2.2% في نوفمبر، وهو ما يتماشى مع القراءة الأولية.
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واستقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد منه العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، دون تغيير عند 2.7% في ديسمبر تماشيًا مع القراءة الأولى.
وتسارع تضخم أسعار الخدمات -المساهم الأكبر في التضخم العام بالمنطقة- إلى 4% على أساس سنوي، من 3.9% في نوفمبر، دون تغيير عن التقدير الأولي.
بحسب الدولة، سجلت رومانيا أعلى معدل لارتفاع الأسعار في شهر ديسمبر، حيث بلغ 5.5%، تلتها المجر بنسبة 4.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا – أكبر اقتصاد في أوروبا – إلى 2.8%.
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