ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) تسارع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في قراءة ديسمبر النهائية، مرتفعًا على الصعيد الشهري، الأمر الذي قد يكون عائقا أمام خطط مسؤولي المركزي للمضي قدمًا في خفض الفائدة.

ورد في بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو بلغ 2.4%، ارتفاعاً من 2.2% في نوفمبر، وهو ما يتماشى مع القراءة الأولية.

موضوعاتارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة استحواذ محتملة على أعمالها

واستقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد منه العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، دون تغيير عند 2.7% في ديسمبر تماشيًا مع القراءة الأولى.

وتسارع تضخم أسعار الخدمات -المساهم الأكبر في التضخم العام بالمنطقة- إلى 4% على أساس سنوي، من 3.9% في نوفمبر، دون تغيير عن التقدير الأولي.

بحسب الدولة، سجلت رومانيا أعلى معدل لارتفاع الأسعار في شهر ديسمبر، حيث بلغ 5.5%، تلتها المجر بنسبة 4.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا – أكبر اقتصاد في أوروبا – إلى 2.8%.