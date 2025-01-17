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بنك إنجلترا يؤجل تطبيق قواعد اتفاق بازل لمدة عام

1/17/2025 2:25:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجّل بنك إنجلترا تطبيق قواعد زيادة رأس مال المصارف بحسب مقتضيات مؤتمر“بازل” الثالث لمدة عام واحد، حتى يتخذ الفيدرالي الأمريكي قراره بهذا الصدد.

وقال البنك في بيان الجمعة، إن هيئة التنظيم والتحوط التابعة له قررت بعد التشاور مع وزارة الخزانة البريطانية تأجيل تطبيق القواعد حتى مطلع يناير من عام 2027.

موضوعات متعلقة ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة استحواذ محتملة على أعمالها

إذ سبق وأرجأت الهيئة تطبيق القواعد في سبتمبر الماضي لمدة 6 أشهر، وذكر بنك إنجلترا في البيان أن هذا سوف يمنحه متسعاً لمعرفة مخططات الولايات المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق“بازل”، وفق ما نقل موقع“ماركت ووتش”.

وأضاف أن تطبيق القواعد بالكامل سوف يستغرق حتى عام 2030، وسبق أن عارضت البنوك الأمريكية هذه المتطلبات بقوة، ما دفع الفيدرالي للمماطلة في تنفيذها.

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