بنك إنجلترا يؤجل تطبيق قواعد اتفاق بازل لمدة عام

(MENAFN
- Al-Borsa News) أجّل بنك إنجلترا تطبيق قواعد زيادة رأس مال المصارف بحسب مقتضيات مؤتمر“بازل” الثالث لمدة عام واحد، حتى يتخذ الفيدرالي الأمريكي قراره بهذا الصدد.
وقال البنك في بيان الجمعة، إن هيئة التنظيم والتحوط التابعة له قررت بعد التشاور مع وزارة الخزانة البريطانية تأجيل تطبيق القواعد حتى مطلع يناير من عام 2027.
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استحواذ محتملة على أعمالها
إذ سبق وأرجأت الهيئة تطبيق القواعد في سبتمبر الماضي لمدة 6 أشهر، وذكر بنك إنجلترا في البيان أن هذا سوف يمنحه متسعاً لمعرفة مخططات الولايات المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق“بازل”، وفق ما نقل موقع“ماركت ووتش”.
وأضاف أن تطبيق القواعد بالكامل سوف يستغرق حتى عام 2030، وسبق أن عارضت البنوك الأمريكية هذه المتطلبات بقوة، ما دفع الفيدرالي للمماطلة في تنفيذها.
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