سالى العقاد مديرًا تنفيذيًا لتطبيق أبجد للقراءة الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن تطبيق“أبجد”، منصة القراءة الإلكترونية فى العالم العربى، عن تغييرات قيادية جديدة تهدف إلى تعزيز إستراتيجيته للنمو والتوسع.
شملت التغييرات ترقية إيمان حيلوز، مؤسسة التطبيق، إلى منصب رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية، وتعيين الدكتورة سالى العقاد فى منصب المديرة التنفيذية للتطبيق.
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جاءت القرارات الأخيرة بعد 12 عاماً من تأسيس تطبيق أبجد، فى خطوة تهدف إلى تعزيز نمو التطبيق وقيادته نحو مرحلة جديدة من النجاح والابتكار لخدمة القراء العرب حول العالم.
وتحمل إيمان حيلوز مؤسِسة التطبيق، شهادة البكالوريوس فى علوم الحاسوب ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال.
وبخبرة تتجاوز 20 عامًا فى قطاع التكنولوجيا، نجحت فى تحويل رؤيتها إلى مكتبة إلكترونية متكاملة تضم أكثر من 28 ألف كتاب وتخدم ملايين المستخدمين عالميًا.
وجعلت“أبجد” المنصة الأولى عالمياً لمحبى القراءة العربية، وحصلت على جائزة محمد بن راشد للغة العربية فى عام 2019، وشاركت فى برنامج إرشادى بمقر شركة تويتر فى الولايات المتحدة عام 2016.
كما نجحت فى جمع تمويل بقيمة مليون دولار لتطبيق أبجد في عام 2020، مما ساهم فى توسيع نطاق خدمات التطبيق وتعزيز مكانته فى السوق.
وفى عام 2023، تم اختيارها ضمن قائمة“20 امرأة وراء العلامات التجارية التقنية فى الشرق الأوسط” من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.
أما الدكتورة سالى العقاد، فقد حصلت على شهادة البكالوريوس فى العلوم الصيدلانية من جامعة القاهرة، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
كما نالت دبلومة تدريبية من جامعة كامبريدج، وشهادة عضو مجلس إدارة معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسعى حالياً للحصول على درجة الدكتوراه فى ريادة الأعمال.
كما تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً فى مجالى التسويق والإدارة، عملت خلالها فى شركات متعددة الجنسيات، مع تركيز خاص على التسويق وإطلاق وتطوير منصات التجارة الإلكترونية
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