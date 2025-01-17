سالى العقاد مديرًا تنفيذيًا لتطبيق أبجد للقراءة الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن تطبيق“أبجد”، منصة القراءة الإلكترونية فى العالم العربى، عن تغييرات قيادية جديدة تهدف إلى تعزيز إستراتيجيته للنمو والتوسع.

شملت التغييرات ترقية إيمان حيلوز، مؤسسة التطبيق، إلى منصب رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية، وتعيين الدكتورة سالى العقاد فى منصب المديرة التنفيذية للتطبيق.

موضوعاتسهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن استحواذ محتملة على أعمالها بعد قرارات“محكمة العدل”.. المركزي الألماني يُعلق أنشطته على منصة إكس الاتحاد الأوروبي ينفي اتخاذ نهج أكثر مرونة مع شركات التكنولوجيا الكبرى

جاءت القرارات الأخيرة بعد 12 عاماً من تأسيس تطبيق أبجد، فى خطوة تهدف إلى تعزيز نمو التطبيق وقيادته نحو مرحلة جديدة من النجاح والابتكار لخدمة القراء العرب حول العالم.

وتحمل إيمان حيلوز مؤسِسة التطبيق، شهادة البكالوريوس فى علوم الحاسوب ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال.

وبخبرة تتجاوز 20 عامًا فى قطاع التكنولوجيا، نجحت فى تحويل رؤيتها إلى مكتبة إلكترونية متكاملة تضم أكثر من 28 ألف كتاب وتخدم ملايين المستخدمين عالميًا.

وجعلت“أبجد” المنصة الأولى عالمياً لمحبى القراءة العربية، وحصلت على جائزة محمد بن راشد للغة العربية فى عام 2019، وشاركت فى برنامج إرشادى بمقر شركة تويتر فى الولايات المتحدة عام 2016.

كما نجحت فى جمع تمويل بقيمة مليون دولار لتطبيق أبجد في عام 2020، مما ساهم فى توسيع نطاق خدمات التطبيق وتعزيز مكانته فى السوق.

وفى عام 2023، تم اختيارها ضمن قائمة“20 امرأة وراء العلامات التجارية التقنية فى الشرق الأوسط” من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

أما الدكتورة سالى العقاد، فقد حصلت على شهادة البكالوريوس فى العلوم الصيدلانية من جامعة القاهرة، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

كما نالت دبلومة تدريبية من جامعة كامبريدج، وشهادة عضو مجلس إدارة معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسعى حالياً للحصول على درجة الدكتوراه فى ريادة الأعمال.

كما تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً فى مجالى التسويق والإدارة، عملت خلالها فى شركات متعددة الجنسيات، مع تركيز خاص على التسويق وإطلاق وتطوير منصات التجارة الإلكترونية