نينتيندو تتوقع بيع 12.5 مليون وحدة من أجهزة سويتش هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) قالت“نينتيندو” إنها تتوقع بيع 12.5 مليون وحدة من الإصدار الحالي لأجهزة الألعاب“سويتش” خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في مارس القادم.

وذلك بعدما ذكرت الشركة اليابانية في بيان أمس الخميس، أنها تعتزم طرح الإصدار الجديد من الأجهزة“سويتش 2” هذا العام، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل حول سعره.

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ساهمت أجهزة“سويتش” التي طرحت الشركة إصدارها الأول عام 2017 في تعزيز الأداء المالي لـ“نينتيندو”، بفضل بيع أكثر من 145 مليون وحدة منه بعد ضعف مبيعات جهاز“وي يو – Wii U”.

وأضافت مطورة لعبتي“سوبر ماريو” و”ليجند أوف زيلدا”، أنها ستُعلن أيضاً الإصدار التالي من الجهاز خلال العام المالي الجاري، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

ورغم تداول تفاصيل إعلان الشركة عن الجهاز الجديد عبر الإنترنت على نطاق واسع، أنهى سهم“نينتيندو” جلسة اليوم في بورصة طوكيو منخفضاً بنسبة 4.26% إلى 9181 يناً.