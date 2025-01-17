نينتيندو تتوقع بيع 12.5 مليون وحدة من أجهزة سويتش هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت“نينتيندو” إنها تتوقع بيع 12.5 مليون وحدة من الإصدار الحالي لأجهزة الألعاب“سويتش” خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في مارس القادم.
وذلك بعدما ذكرت الشركة اليابانية في بيان أمس الخميس، أنها تعتزم طرح الإصدار الجديد من الأجهزة“سويتش 2” هذا العام، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل حول سعره.
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استحواذ محتملة على أعمالها
ساهمت أجهزة“سويتش” التي طرحت الشركة إصدارها الأول عام 2017 في تعزيز الأداء المالي لـ“نينتيندو”، بفضل بيع أكثر من 145 مليون وحدة منه بعد ضعف مبيعات جهاز“وي يو – Wii U”.
وأضافت مطورة لعبتي“سوبر ماريو” و”ليجند أوف زيلدا”، أنها ستُعلن أيضاً الإصدار التالي من الجهاز خلال العام المالي الجاري، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
ورغم تداول تفاصيل إعلان الشركة عن الجهاز الجديد عبر الإنترنت على نطاق واسع، أنهى سهم“نينتيندو” جلسة اليوم في بورصة طوكيو منخفضاً بنسبة 4.26% إلى 9181 يناً.
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