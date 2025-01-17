مايكروسوفت ترفع أسعار اشتراكات أوفيس بما يصل إلى 43% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت“مايكروسوفت” تكلفة الاشتراك السنوي في حزمة تطبيقات“أوفيس”، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً بعد تعزيز مطورة“ويندوز” خدماتها بمميزات للذكاء الاصطناعي.
قالت الشركة في منشور عبر مدونتها الإلكترونية أمس الخميس، إن الاشتراك السنوي للأسرة في برامج“مايكروسوفت 365” أصبح 130 دولاراً بزيادة 30%.
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يوفر هذا الاشتراك وصول 6 أشخاص لحزمة برامج الإنتاجية التابعة للشركة، مثل“وورد” و”إكسل”.
وقررت“مايكروسوفت” أيضاً رفع سعر الاشتراك الفردي بنسبة 43% إلى 100 دولار سنوياً، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
وأوضح المنشور أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وسوف تُطبق على المشتركين الحاليين عند التجديد.
ذكر أحد المتحدثين باسم الشركة في تصريح للوكالة، أن هذه أول زيادة منذ 12 عاماً في رسوم اشتراك حزمة البرامج التي كانت تُعرف سابقاً باسم“أوفيس 365”.
وأشار“برايان روجنييه” نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في المنشور إلى أن زيادة الرسوم سوف تُمكن ملايين المستخدمين من الاستفادة بمميزات الذكاء الاصطناعي التي عززت بها“مايكروسوفت” أدوات الإنتاجية الشخصية.
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