مايكروسوفت ترفع أسعار اشتراكات أوفيس بما يصل إلى 43% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت“مايكروسوفت” تكلفة الاشتراك السنوي في حزمة تطبيقات“أوفيس”، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً بعد تعزيز مطورة“ويندوز” خدماتها بمميزات للذكاء الاصطناعي.

قالت الشركة في منشور عبر مدونتها الإلكترونية أمس الخميس، إن الاشتراك السنوي للأسرة في برامج“مايكروسوفت 365” أصبح 130 دولاراً بزيادة 30%.

موضوعاتارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن استحواذ محتملة على أعمالها

يوفر هذا الاشتراك وصول 6 أشخاص لحزمة برامج الإنتاجية التابعة للشركة، مثل“وورد” و”إكسل”.

وقررت“مايكروسوفت” أيضاً رفع سعر الاشتراك الفردي بنسبة 43% إلى 100 دولار سنوياً، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

وأوضح المنشور أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وسوف تُطبق على المشتركين الحاليين عند التجديد.

ذكر أحد المتحدثين باسم الشركة في تصريح للوكالة، أن هذه أول زيادة منذ 12 عاماً في رسوم اشتراك حزمة البرامج التي كانت تُعرف سابقاً باسم“أوفيس 365”.

وأشار“برايان روجنييه” نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في المنشور إلى أن زيادة الرسوم سوف تُمكن ملايين المستخدمين من الاستفادة بمميزات الذكاء الاصطناعي التي عززت بها“مايكروسوفت” أدوات الإنتاجية الشخصية.