مستشار: ترامب لن يدع تيك توك يتوقف إذا توافرت صفقة

MENAFN - Al-Borsa News) قال مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد أمس الخميس إن الإدارة الجديدة ستترك تيك توك يعمل في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قادر على الصمود في مهلة محتملة لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين.

ومن المقرر حظر تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أمريكي يوم الأحد، قبل يوم واحد من تنصيب ترامب، بموجب قانون يفرض علي التطبيق العثور على مالك غير صيني بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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وقال النائب الأمريكي مايك والتز الذي اختاره ترامب ليكون مستشاره للأمن القومي لشبكة فوكس نيوز“سنضع تدابير لمنع تيك توك من التوقف عن العمل”، مشيرا إلى بند في القانون يسمح بتمديد 90 يوما إذا كان هناك“تقدم كبير” نحو التخارج.

وأضاف والتز“هذا يمنح الرئيس ترامب الوقت لإبقاء تيك توك يعمل”.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في جلسة الخميس إنه يجب منح مزيد من الوقت لتيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية. لكنه أكد أن التطبيق“ينطوي على مخاطر أمنية كثيرة لا يمكن تجاهلها”.

وأضاف“من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للعثور على مشتر أمريكي وعدم تعطيل حياة ومصادر أرزاق ملايين الأمريكيين”.

ومضى يقول“سأعمل مع إدارة ترامب ومع كلا الحزبين لإبقاء تيك توك يعمل مع حماية أمننا القومي”.

وكان شومر مؤيدا قويا للقانون الذي صدر في أبريل نيسان لإجبار الشركة على البيع. وتصريحاته الآن تدل على القلق المتزايد بين الديمقراطيين البارزين من التأثير المحتمل والعواقب السياسية لإغلاق تيك توك.

وكان ترامب قد أيد ذات يوم حظر التطبيق لكنه غير موقفه العام الماضي. وجاء تحوله وسط علامات متزايدة على الدعم لحملته الرئاسية بين المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا ومبادرات من المتبرع الجمهوري جيف ياس الذي يمتلك حصة كبيرة في بايت دانس.

كما استخدم ترامب تطبيق تيك توك في الحملة الانتخابية كوسيلة لجذب تأييد الناخبين الأصغر سنا في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يستهدف السماح لتيك توك بمواصلة العمل على الرغم من الحظر القانوني المعلق حتى يتم العثور على مالكين جدد. ولم يتضح بعد مدى تمتع ترامب بالسلطة للقيام بذلك بالنظر إلى متطلبات التخارج القانونية التي فرضها الكونجرس.

ولم ترد تيك توك على طلبات التعليق.