المحكمة العليا الأمريكية تقترب من الفصل في قضية تيك توك

MENAFN - Al-Borsa News) أشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنها من المرجح أن تصدر حكمها الجمعة، في القضية المتعلقة بقانون فيدرالي يجبر الصينية“بايت دانس” على بيع أعمال“تيك توك” في الولايات المتحدة، والذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وفي إعلان على موقعها على الإنترنت الخميس، قالت المحكمة إن القضاة سيصدرون قرارًا واحدًا على الأقل، في الساعة السادسة مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لنهجها المعتاد بعدم الكشف عن تفاصيل القضايا مسبقًا.

موضوعاتارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة استحواذ محتملة على أعمالها

يأتي هذا بعدما قال“مايك والتز” مستشار الأمن القومي المقبل للرئيس المنتخب“دونالد ترامب”، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي، إن“ترامب” يستكشف خيارات للحفاظ على التطبيق، رغم دعمه السابق لحظره.

عادةً، تصدر المحكمة قراراتها في الأيام التي يعقد فيها القضاة جلساتهم، لكن القضاة لن يكونوا في المحكمة قبل الموعد التالي المقرر يوم الثلاثاء، لذلك يبدو أنهم لجؤوا للنشر عبر موقع المحكمة الإلكتروني.