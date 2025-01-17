المحكمة العليا الأمريكية تقترب من الفصل في قضية تيك توك

(MENAFN
- Al-Borsa News) أشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنها من المرجح أن تصدر حكمها الجمعة، في القضية المتعلقة بقانون فيدرالي يجبر الصينية“بايت دانس” على بيع أعمال“تيك توك” في الولايات المتحدة، والذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وفي إعلان على موقعها على الإنترنت الخميس، قالت المحكمة إن القضاة سيصدرون قرارًا واحدًا على الأقل، في الساعة السادسة مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لنهجها المعتاد بعدم الكشف عن تفاصيل القضايا مسبقًا.
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يأتي هذا بعدما قال“مايك والتز” مستشار الأمن القومي المقبل للرئيس المنتخب“دونالد ترامب”، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي، إن“ترامب” يستكشف خيارات للحفاظ على التطبيق، رغم دعمه السابق لحظره.
عادةً، تصدر المحكمة قراراتها في الأيام التي يعقد فيها القضاة جلساتهم، لكن القضاة لن يكونوا في المحكمة قبل الموعد التالي المقرر يوم الثلاثاء، لذلك يبدو أنهم لجؤوا للنشر عبر موقع المحكمة الإلكتروني.
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