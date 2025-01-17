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الاتحاد الأوروبي ينفي اتخاذ نهج أكثر مرونة مع شركات التكنولوجيا الكبرى

1/17/2025 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفت“هينا فيركونين” نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للسيادة التكنولوجية، اتخاذ نهج أكثر مرونة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار قانون وضعته الجهات التنظيمية يُلزم هذه الشركات باتباع قواعد أوروبية صارمة فيما يتعلق بتعزيز المنافسة.

جاء ذلك ردًا على تقرير صدر عن صحيفة“فاينانشال تايمز” في وقت سابق هذا الأسبوع، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعيد تقييم التحقيقات المتعلقة بالسياسات الخاصة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مع اقتراب موعد تولي“ترامب” سلطاته في البيت الأبيض.

موضوعات متعلقة ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة استحواذ محتملة على أعمالها

وقالت“هينا فيركونين” في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” الخميس: لدينا قانون الخدمة الرقمية الخاص بنا والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من عام، وهناك العديد من الإجراءات الرسمية الجارية ضد منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل“فيسبوك” و”إنستجرام” و”إكس” و”تيك توك”.

وتابعت بأن الجهات التنظيمية الأوروبية تواصل تحقيقاتها بشأن ما إذا كانت هذه المنصات تمتثل للقواعد الجديدة أم لا، في محاولة لمنع الأنشطة غير القانونية والضارة عبر الإنترنت والحد من المعلومات المضللة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه صناعة التكنولوجيا التقرب من“دونالد ترامب”، إذ دعا“مارك زوكربيرج”، الرئيس الأمريكي المنتخب لإعادة النظر في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه شركات التكنولوجيا، قائلاً إن الطريقة التي يطبق بها الاتحاد قواعد المنافسة تشبه التعريفات الجمركية تقريبًا.

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