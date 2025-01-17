الاتحاد الأوروبي ينفي اتخاذ نهج أكثر مرونة مع شركات التكنولوجيا الكبرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت“هينا فيركونين” نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للسيادة التكنولوجية، اتخاذ نهج أكثر مرونة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار قانون وضعته الجهات التنظيمية يُلزم هذه الشركات باتباع قواعد أوروبية صارمة فيما يتعلق بتعزيز المنافسة.
جاء ذلك ردًا على تقرير صدر عن صحيفة“فاينانشال تايمز” في وقت سابق هذا الأسبوع، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعيد تقييم التحقيقات المتعلقة بالسياسات الخاصة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مع اقتراب موعد تولي“ترامب” سلطاته في البيت الأبيض.
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وقالت“هينا فيركونين” في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” الخميس: لدينا قانون الخدمة الرقمية الخاص بنا والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من عام، وهناك العديد من الإجراءات الرسمية الجارية ضد منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل“فيسبوك” و”إنستجرام” و”إكس” و”تيك توك”.
وتابعت بأن الجهات التنظيمية الأوروبية تواصل تحقيقاتها بشأن ما إذا كانت هذه المنصات تمتثل للقواعد الجديدة أم لا، في محاولة لمنع الأنشطة غير القانونية والضارة عبر الإنترنت والحد من المعلومات المضللة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه صناعة التكنولوجيا التقرب من“دونالد ترامب”، إذ دعا“مارك زوكربيرج”، الرئيس الأمريكي المنتخب لإعادة النظر في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه شركات التكنولوجيا، قائلاً إن الطريقة التي يطبق بها الاتحاد قواعد المنافسة تشبه التعريفات الجمركية تقريبًا.
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