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بعد قرارات محكمة العدل.. المركزي الألماني يُعلق أنشطته على منصة إكس

1/17/2025 2:22:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال البنك المركزي الألماني الجمعة، إنه قرر تعليق كافة أنشطته على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”، بعد إجراءات مماثل من عدة مؤسسات حكومية في برلين خلال الأسبوع الجاري.

ذكر الـ“بوندسبنك” في منشور عبر صفحته على المنصة، إن الحساب سوف يتم أرشفته ولن يُغلق، أي سيظل متاحاً لتصفحه.

موضوعات متعلقة ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي يتجاوز التوقعات مع انتهاء إضراب عمال بوينج الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ الانتخابات سهم“إنتل” يقفز 8% عقب تقرير عن صفقة استحواذ محتملة على أعمالها

وأوضح البنك أنه سوف يواصل أنشطته على منصات التواصل“لينكد إن”، و”إنستجرام”، و”فيسبوك”، ويوتيوب”، فضلاً عن موقعه الإلكتروني.

وسبق واتخذت محكمة العدل الفيدرالية، ونقابة“جي إي فيله” التي تُمثل المُعلمين، واتحاد“فيردي” العمالي أمس الخميس خطوات مماثلة، وفق ما نقل موقع“ماركت ووتش”.

وذلك رداً على دعم الملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” مالك المنصة، لحزب“البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في أحد المنشورات، وتوجيه انتقادات للساسة الألمان بمن فيهم المستشار“أولاف شولتز”.

ووصف“ماسك” في أحد المنشورات المستشار“شولتز” بالأحمق، وقال إن حزب البديل هو الكيان السياسي الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا.

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