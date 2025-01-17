بعد قرارات محكمة العدل.. المركزي الألماني يُعلق أنشطته على منصة إكس

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال البنك المركزي
الألماني الجمعة، إنه قرر تعليق كافة أنشطته على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”، بعد إجراءات مماثل من عدة مؤسسات حكومية في برلين خلال الأسبوع الجاري.
ذكر الـ“بوندسبنك” في منشور عبر صفحته على المنصة، إن الحساب سوف يتم أرشفته ولن يُغلق، أي سيظل متاحاً لتصفحه.
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استحواذ محتملة على أعمالها
وأوضح البنك أنه سوف يواصل أنشطته على منصات التواصل“لينكد إن”، و”إنستجرام”، و”فيسبوك”، ويوتيوب”، فضلاً عن موقعه الإلكتروني.
وسبق واتخذت محكمة العدل الفيدرالية، ونقابة“جي إي فيله” التي تُمثل المُعلمين، واتحاد“فيردي” العمالي أمس الخميس خطوات مماثلة، وفق ما نقل موقع“ماركت ووتش”.
وذلك رداً على دعم الملياردير الأمريكي“إيلون ماسك” مالك المنصة، لحزب“البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في أحد المنشورات، وتوجيه انتقادات للساسة الألمان بمن فيهم المستشار“أولاف شولتز”.
ووصف“ماسك” في أحد المنشورات المستشار“شولتز” بالأحمق، وقال إن حزب البديل هو الكيان السياسي الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا.
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