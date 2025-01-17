الأهلي صبور تطلق وادى زها فى عمان باستثمارات 90 مليون ريال

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى، مشروع“وادى زها”، بمدينة السلطان هيثم فى سلطنة عمان، باستثمارات 90 مليون ريال.

قال أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور، إن مشروع“وادى زها” يقام على مساحة 100 فدان، ويشمل 3 أحياء سكنية هى، وادى زها، ووادى صفا، ووادى تالا، بإجمالى عدد وحدات نحو 3500 وحدة متنوعة.

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أضاف صبور، فى بيان، أن حى“وادى زها” يمتد على مساحة 23 فدانًا، ويضم 760 وحدة سكنية متنوعة، من الاستوديوهات الصغيرة إلى الشقق المتنوعة التى تضم غرفة، أو غرفتين، أو 3 غرف، بالإضافة إلى الدوبلكس مع حديقة، والدوبلكس العلوى بتراس، وصولًا إلى البنتهاوس العلوى والفلل المستقلة، والتاون هاوس.

تابع أن المشروع من إعداد وتصميم مكتب SOM العالمية المتخصصة فى التخطيط العمرانى والتصميم، وشركة Cavendish Maxwell كشريك استشارى للأعمال يضمن كفاءة العمليات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ويهدف المخطط الرئيسى للمشروع إلى تقديم بيئة سكنية متكاملة، تجمع بين الطبيعة والحيوية الحضرية.

أشار إلى أن المشروع يضم خدمات متكاملة تلبى احتياجات السكان، بدءًا من الصالات الرياضية والمسابح الخاصة، وصولًا إلى الحدائق الخضراء والمتاجر والمقاهى، كما يضم المشروع سينما مفتوحة، ومناطق لعب للأطفال، بالإضافة إلى مراكز ثقافية، منشآت صحية، ومرافق ترفيهية.