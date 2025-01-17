الأهلي صبور تطلق وادى زها فى عمان باستثمارات 90 مليون ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى، مشروع“وادى زها”، بمدينة السلطان هيثم فى سلطنة عمان، باستثمارات 90 مليون ريال.
قال أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور، إن مشروع“وادى زها” يقام على مساحة 100 فدان، ويشمل 3 أحياء سكنية هى، وادى زها، ووادى صفا، ووادى تالا، بإجمالى عدد وحدات نحو 3500 وحدة متنوعة.
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أضاف صبور، فى بيان، أن حى“وادى زها” يمتد على مساحة 23 فدانًا، ويضم 760 وحدة سكنية متنوعة، من الاستوديوهات الصغيرة إلى الشقق المتنوعة التى تضم غرفة، أو غرفتين، أو 3 غرف، بالإضافة إلى الدوبلكس مع حديقة، والدوبلكس العلوى بتراس، وصولًا إلى البنتهاوس العلوى والفلل المستقلة، والتاون هاوس.
تابع أن المشروع من إعداد وتصميم مكتب SOM العالمية المتخصصة فى التخطيط العمرانى والتصميم، وشركة Cavendish Maxwell كشريك استشارى للأعمال يضمن كفاءة العمليات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف المخطط الرئيسى للمشروع إلى تقديم بيئة سكنية متكاملة، تجمع بين الطبيعة والحيوية الحضرية.
أشار إلى أن المشروع يضم خدمات متكاملة تلبى احتياجات السكان، بدءًا من الصالات الرياضية والمسابح الخاصة، وصولًا إلى الحدائق الخضراء والمتاجر والمقاهى، كما يضم المشروع سينما مفتوحة، ومناطق لعب للأطفال، بالإضافة إلى مراكز ثقافية، منشآت صحية، ومرافق ترفيهية.
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