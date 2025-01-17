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الصحة العالمية تخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة

1/17/2025 10:34:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.


وأوضح بيبركورن في تصريح صحفي في جنيف، أنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.


وأعرب عن اعتقاده، أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى.


بترا

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