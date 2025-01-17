الدفاع الروسية تعلن تحرير 8 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف خلال أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة في مقاطعة خاركوف و7 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك، وتكبيد قوات كييف 12945 قتيلا وعشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى خلال أسبوع.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



الجيش الروسي يعلن تحرير أكثر من 63% من الأراضي التي اجتاحتها قوات كييف في كورسك

منذ الـ11 وحتى الـ17 من يناير الجاري وجهت قواتنا 8 ضربات للقوات الأوكرانية وتجمعات مرتزقتها ومواقع الطاقة والبنية التحتية الحيوية التي تدعم تشغيل مؤسسات الدفاع الأوكرانية، ودمرت مواقع جديدة في مجمعات الصناعة العسكرية والمطارات الحربية ومستودعات الذخيرة والمسيرات والوقود والأسلحة الغربية.



تدمير نقط انتشار للمسلحين والمرتزقة الأجانب.



تواصل قوات "الشمال" تطهير مناطق مقاطعة كورسك الحدودية المتطرفة من فلول قوات كييف وتكبيدها خسائر فادحة، وحررت بلدات وقرى إسكاندرية، ليونيدوفو، روسكويه بوريتشنويه، كروغلينكويه.



كبدت قوات "الشمال" العدو 2225 عسكريا و10 دبابات و71 مدرعة و70 آلية آخرى، و34 مدفعا.



حررت قوات "الغرب" الروسية بلدتي كالينوفو في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، وتيرني في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 3300 قتيل ودمرت له 4 دبابات و27 مدرعة منها 6 "أم 113" أمريكية و"كيربي" تركية، و72 مركبة و44 مدفعا و9 محطات حرب إلكترونية و15 مستودعا للذخيرة.



حررت قوات "الجنوب" بلدة يانتارنويه بجمهورية دونيتسك، وكبدت العدو 1655 عسكريا ودمرت له دبابتين و22 مدرعة منها "فاب" فرنسية و2 "أم 113" و31 مركبة وآلية و20 مدفعا غربيا و7 مستودعات ذخيرة.



حررت قوات "المركز" بلدات شيفتشينكو وبيشانيوي وأوكراينكا وسلافيانكا بجمهورية دونيتسك، وكبدت العدو 3770 عسكريا ودمرت له 6 دبابات منها 3 "ليوبارد" ألمانية، و29 مدرعة "برادلي" و2 "ماكس برو" و5"أم 113" أمريكية و"فاب" فرنسية، و"كوبرا" تركية، و27 مركبة وآلية، و45 مدفعا.



حررت قوات "الشرق" بلدة نيسكوتشنويه في دونيتسك وكبدت العدو 1445 فردا و4 دبابات و7 مدرعات منها "هامفي" و"سترايكر" أمريكية، و48 مركبة و18 مدفعا ومستودعي ذخيرة.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 550 قتيلا ومدرعة و49 مركبة و20 مدفعا و4 محطات حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة.



استهدفت القوات الأوكرانية مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا بـ6 صواريخ "أتاكمس" أمريكية تم إسقاطها جميعها دون وقوع أضرار أو ضحايا.



أسقطت الدفاعات الروسية 8 صواريخ "ستورم شادرو" بريطانية و12 صاروخ "أتاكمس" أمريكية و7 "هامير" فرنسية و48 "هيمارس" أمريكية.



إسقاط 747 مسيرة.



أسر 49 عسكريا.

RT