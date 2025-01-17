مصادر: حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق
التاريخ
1/17/2025 10:34:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت مصادر للجزيرة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى في اليوم الأول.
وذكرت المصادر أن جهودا كبيرة بذلت من قبل الوسطاء لبدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد.
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