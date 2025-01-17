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اختتام فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

1/17/2025 10:33:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الجمعة وتحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد التي تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة .
وحضر فعاليات اليوم الثاني سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز .
وتقام البطولة بمشاركة "35" فارسا يمثلون (7) دول وهي "الأردن ، ألمانيا، الباكستان، الكويت، العراق، مصر، وجنوب إفريقيا".


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