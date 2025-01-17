اختتام فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اختتمت اليوم الجمعة وتحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد التي تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة .
وحضر فعاليات اليوم الثاني سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز .
وتقام البطولة بمشاركة "35" فارسا يمثلون (7) دول وهي "الأردن ، ألمانيا، الباكستان، الكويت، العراق، مصر، وجنوب إفريقيا".
MENAFN17012025000208011052ID1109101829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.