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يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ستعزز قوة حماس بالضفة

1/17/2025 10:33:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأوساط الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي خشيتها من أن يؤدي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
وبينت المصادر أن المشكلة الكبرى تكمن في تعزيز مكانة حماس على حساب السلطة الفلسطينية، فحماس رغم الضربات التي تعرضت لها، تظهر صمودا كبيرا.

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