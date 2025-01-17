يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ستعزز قوة حماس بالضفة

يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ستعزز قوة حماس بالضفة
التاريخ
1/17/2025 10:33:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأوساط الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي خشيتها من أن يؤدي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
وبينت المصادر أن المشكلة الكبرى تكمن في تعزيز مكانة حماس على حساب السلطة الفلسطينية، فحماس رغم الضربات التي تعرضت لها، تظهر صمودا كبيرا.
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