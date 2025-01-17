غوتيريش من جنوب لبنان: إسرائيل انتهكت القرار 1701

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مقر قيادة "اليونيفل" في جنوب لبنان، إن بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثلان انتهاكا للقرار 1701 ويشكلان خطرا مستمرا على سلامة اليونيفيل وأمنها، ويجب أن يتوقف.



وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي، أن اليونيفيل وقفت بشجاعة ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق، وبما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها.



وأشار إلى استمرار العمل وبشكل وثيق مع الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل لضمان الحصول على القدرات المعززة، وبما في ذلك إزالة الألغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة بهدف استئناف الدوريات ومهام المراقبة، وبما يمثل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدم حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701.