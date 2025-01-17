غوتيريش من جنوب لبنان: إسرائيل انتهكت القرار 1701

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مقر قيادة "اليونيفل" في جنوب لبنان، إن بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثلان انتهاكا للقرار 1701 ويشكلان خطرا مستمرا على سلامة اليونيفيل وأمنها، ويجب أن يتوقف.
وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي، أن اليونيفيل وقفت بشجاعة ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق، وبما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها.
وأشار إلى استمرار العمل وبشكل وثيق مع الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل لضمان الحصول على القدرات المعززة، وبما في ذلك إزالة الألغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة بهدف استئناف الدوريات ومهام المراقبة، وبما يمثل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدم حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701.
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