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العرب الأكثر إنفاقا على السياحة في الاردن العام الماضي

1/17/2025 10:33:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرب بيانات وزارة السياحة والآثار أن الجنسيات العربية الأكثر إنفاقا على السياحة في الأردن خلال العام الماضي وبواقع 2.534 مليار دينار.


ووفقا للبيانات فإن الأردنيين المقييمين في الخارج جاؤوا في المرتبة الثانية وبواقع إنفاق بلغ 1.720 مليار دينار، أما الأجانب فحلوا بالمرتبة الثالثة بمقدار إنفاق وصل إلى 878 مليون دينار.


وتراجع الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي ليسجل 5.132 مليار دينار.

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