العرب الأكثر إنفاقا على السياحة في الاردن العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أظهرب بيانات وزارة السياحة والآثار أن الجنسيات العربية الأكثر إنفاقا على السياحة في الأردن خلال العام الماضي وبواقع 2.534 مليار دينار.
ووفقا للبيانات فإن الأردنيين المقييمين في الخارج جاؤوا في المرتبة الثانية وبواقع إنفاق بلغ 1.720 مليار دينار، أما الأجانب فحلوا بالمرتبة الثالثة بمقدار إنفاق وصل إلى 878 مليون دينار.
وتراجع الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي ليسجل 5.132 مليار دينار.
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