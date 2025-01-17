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تنويه من وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس

1/17/2025 10:33:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية، عصام أبو أحمدة، يوم الجمعة، إن 81 مشروعًا سيتم تنفيذها خلال العام الحالي بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم الطلبة في هذه المشاريع.


وأضاف أن الفئات المستهدفة تشمل الطلاب المحرومين من رياض الأطفال، أو الذين يعانون من الاكتظاظ في المدارس، أو الذين يدرسون في مدارس مستأجرة، أو مدارس تعمل بنظام الفترتين، أو مدارس ذات أبنية قديمة يجب إزالتها واستبدالها بأبنية جديدة.


وأشار إلى أنه تم تخصيص نحو 30.5 مليون دينار في موازنة 2025 لصيانة المدارس، وهو الرقم الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة.


وبين أبو أحمدة أن الخطة الاستراتيجية في وزارة التربية تستهدف صيانة 800 مدرسة سنويًا، متوقعا بأن تستهدف الخطة مع هذه الموازنة، ما يقارب ألف مدرسة، مما يشكل 50% من المدارس القائمة على الأبنية الحكومية حاليًا.


وأوضح أن توجيه رئيس الوزراء بإزالة العوائق أمام الوزارة سيساهم في استخدام غالبية المدارس في المملكة للطاقة الشمسية في التدفئة والتكييف، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب داخل المدارس إذا توفرت المساحة اللازمة.

MENAFN17012025000208011052ID1109101825

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