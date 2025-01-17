Friday, 17 January 2025 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق مخيم الرواد الشتوي للأطفال مخيم كلنا غزة

1/17/2025 10:29:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/
نفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون مخيمها الشتوي للأطفال للعام 2025 تحت عنوان "مخيم كلنا غزة"، والذي استهدف 140 طفلاً من أطفال مخيم عايدة والمناطق المجاورة. جاء المخيم ليحمل رسالة وفاء لأطفال غزة الذين واجهوا مأساة الإبادة الجماعية، مؤكدًا على أهمية الوقوف إلى جانبهم وتعزيز قيم الإنسانية والحقوق في نفوس الأطفال.

يحمل اسم المخيم "كلنا غزة" دلالة عميقة تعبر عن وحدة المصير والتضامن الوطني مع أطفال غزة الذين عانوا الويلات خلال الفترات الماضية. يهدف المخيم إلى تعريف الأطفال بحقوقهم الإنسانية، وفقًا لمواثيق حقوق الطفل العالمية، بالإضافة إلى تزويدهم بفرصة للترفيه والترويح عن أنفسهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

المخيم، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، يتميز بطابعه الرياضي والحقوقي، حيث تم تصميم الأنشطة بطريقة تجمع بين التوعية بحقوق الأطفال والألعاب الرياضية الممتعة. وقد شملت الأنشطة مسابقات رياضية، ورش عمل تعليمية، وفقرات ترفيهية، بهدف تعزيز الروح الجماعية لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم.

سيشهد المخيم مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها مباريات كرة القدم والرياضات التفاعلية، بالإضافة إلى جلسات توعوية عن حقوق الطفل، تركز على حقهم في التعليم، والحماية، والعيش بكرامة وأمان.

تسعى جمعية الرواد دائمًا إلى تقديم برامج تساهم في التخفيف عن الأطفال وتعليمهم حقوقهم بطرق مبتكرة وممتعة. مخيم 'كلنا غزة' يعد فرصة للأطفال للتواصل مع قضيتهم الوطنية بطريقة ملهمة ومليئة بالأمل.

"كلنا غزة" أكثر من مجرد مخيم؛ هو رمز للأمل والإصرار على بناء جيل واعٍ بحقوقه وقادر على مواجهة التحديات بروح مليئة بالإيجابية والتضامن.







MENAFN17012025000205011050ID1109101815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث