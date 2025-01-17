إطلاق مخيم الرواد الشتوي للأطفال مخيم كلنا غزة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/نفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون مخيمها الشتوي للأطفال للعام 2025 تحت عنوان "مخيم كلنا غزة"، والذي استهدف 140 طفلاً من أطفال مخيم عايدة والمناطق المجاورة. جاء المخيم ليحمل رسالة وفاء لأطفال غزة الذين واجهوا مأساة الإبادة الجماعية، مؤكدًا على أهمية الوقوف إلى جانبهم وتعزيز قيم الإنسانية والحقوق في نفوس الأطفال.

يحمل اسم المخيم "كلنا غزة" دلالة عميقة تعبر عن وحدة المصير والتضامن الوطني مع أطفال غزة الذين عانوا الويلات خلال الفترات الماضية. يهدف المخيم إلى تعريف الأطفال بحقوقهم الإنسانية، وفقًا لمواثيق حقوق الطفل العالمية، بالإضافة إلى تزويدهم بفرصة للترفيه والترويح عن أنفسهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

المخيم، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، يتميز بطابعه الرياضي والحقوقي، حيث تم تصميم الأنشطة بطريقة تجمع بين التوعية بحقوق الأطفال والألعاب الرياضية الممتعة. وقد شملت الأنشطة مسابقات رياضية، ورش عمل تعليمية، وفقرات ترفيهية، بهدف تعزيز الروح الجماعية لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم.

سيشهد المخيم مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها مباريات كرة القدم والرياضات التفاعلية، بالإضافة إلى جلسات توعوية عن حقوق الطفل، تركز على حقهم في التعليم، والحماية، والعيش بكرامة وأمان.

تسعى جمعية الرواد دائمًا إلى تقديم برامج تساهم في التخفيف عن الأطفال وتعليمهم حقوقهم بطرق مبتكرة وممتعة. مخيم 'كلنا غزة' يعد فرصة للأطفال للتواصل مع قضيتهم الوطنية بطريقة ملهمة ومليئة بالأمل.

"كلنا غزة" أكثر من مجرد مخيم؛ هو رمز للأمل والإصرار على بناء جيل واعٍ بحقوقه وقادر على مواجهة التحديات بروح مليئة بالإيجابية والتضامن.