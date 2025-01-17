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تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي

1/17/2025 8:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مبيعات التجزئة في بريطانيا، تراجعا غير متوقع خلال شهر كانون الأول الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.


وأوضح المكتب الحكومي، أن حجم المبيعات، سواء في المتاجر أو عبر منصات التسوق الإلكتروني، انخفض بنسبة 0.3 بالمئة خلال كانون الأول، مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 0.1 بالمئة في تشرين الثاني.


وقالت كبيرة خبراء الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني هانا فينسلباك، إن "ضعف مبيعات الأغذية كان العامل الأساسي وراء هذا التراجع، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2013، وكانت الأسواق التجارية من بين الأكثر تضرراً".

بترا

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