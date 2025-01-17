الموت يفجع الوسط الفني في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر، اليوم الجمعة، عن وفاة فكري صادق، عن عمر ناهز 80 عاما.وكتب الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته: "الفنان الكبير فكري صادق في ذمة الله.. مع السلامة".



كما أعلن نجله، الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة ... البقاء لله".



يذكر أن ، شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، من بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة"، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أزواج بلا ماضي"، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.

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