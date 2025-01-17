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باكستان.. الحكم على عمران خان بالسجن 14 عاما في قضية فساد

1/17/2025 6:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حكم في باكستان اليوم الجمعة على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 14 عاما وزوجته 7 أعوام، بعد إدانتهما بقضية فساد.
ويتهم الزوجان بقبول هدية عبارة عن أرض من أحد أباطرة العقارات، مقابل غسل أموال، عندما كان خان يتولى السلطة.
وقال ممثلو الإدعاء إن رجل الأعمال مالك رياض، سمح له خان، بعد ذلك بدفع غرامات، تم فرضها عليه، في قضية أخرى، من نفس الأموال التي تم غسلها والتي تبلغ قيمتها 240 مليون دولار، والتي كانت السلطات البريطانية قد أعادتها إلى باكستان، في عام 2022، لإيداعها في الخزانة الوطنية.


وأزيل خان البالغ من العمر 72 عاما، وهو أيضا لاعب كريكيت حائز على كأس العالم، من منصبه في عام 2022.


وهو في السجن منذ أغسطس 2023 ويقول إنه واجه أكثر من 150 قضية جنائية.


وأدينت زوجته بشرى بيبي أيضا في قضية فساد الأراضي. وذكرت قناة Geo News أنه تم احتجازها بعد وقت قصير من صدور الحكم، بعد أن تم إطلاق سراحها بكفالة.

RT

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