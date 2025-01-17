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تراجع أسعار الذهب عالمياً

1/17/2025 6:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما أشارت بيانات أميركية هذا الأسبوع إلى أن الفدرالي الأميركي قد يواصل خفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2710.10 دولار للأونصة، وحقق الذهب مكاسب بنحو 1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2747.50 دولار للأوقية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 30.82 دولار للأونصة، مضيفة أكثر من 1 بالمئة خلال الأسبوع.
أما البلاديوم، فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 937.25 دولار، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 931.85 دولار، مع توجه كلا المعدنين إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
بترا


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