تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين جلسة مشاورات مصغرة قبل اجتماع الكابينت الذي كان مقررا صباح اليوم الجمعة قبل أن يتم تأجيله.

وتم تأجيل الجلسة لمساء يوم غد السبت بحجة الانتظار حتى انتهاء عطلة السبت وفي الأثناء هبطت طائرة الوفد الإسرائيلي في إسرائيل قادمة من دولة قطر.



إلى ذلك، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير الحكومة لتأجيلها جلستها الخاصة بالمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة.



وفي سياق متصل، ذكرت "القناة 12" أنه ولأول مرة ستتولى فرقتان عسكريتان مسؤولية الدفاع عن بلدات غلاف غزة.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ترتيبات أمنية جديدة بدأها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

RT