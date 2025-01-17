تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
جلسة مشاورات مصغرة قبل اجتماع الكابينت الذي كان مقررا صباح اليوم الجمعة قبل أن يتم تأجيله.
وتم تأجيل الجلسة لمساء يوم غد السبت بحجة الانتظار حتى انتهاء عطلة السبت وفي الأثناء هبطت طائرة الوفد الإسرائيلي في إسرائيل قادمة من دولة قطر.
إلى ذلك، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير الحكومة لتأجيلها جلستها الخاصة بالمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، ذكرت "القناة 12" أنه ولأول مرة ستتولى فرقتان عسكريتان مسؤولية الدفاع عن بلدات غلاف غزة.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ترتيبات أمنية جديدة بدأها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
RT
MENAFN17012025000208011052ID1109100989
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.