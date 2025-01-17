نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الفنانة تريد حبس رجل الدين: في القضية المرفوعة من الفنانة ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر بسبب سبه وقذف الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي وضع الشيخ في القفص وحكم عليه بالحبس شهرين مع الإيقاف وتغريمه، وقد ارادت المحكمة الصلح بين الاثنين وقد رفضت هي الصلح اما الشيخ أبو بكر فقال سوف اعتذر لها اذا حكم القاضي ببراءتي وأخرج من القضية تماما... هي لا تريد الصلح بحسب قول محاميها وتريد حقها منه بسبب سبه وقذفه لها على موقعه ومثبت في القضية الشائكة. نحن في زمن مختلف إذا تعرضت لشخص عليك أن تدفع الثمن فالقانون فوق الجميع.
كلمات مؤثرة من فنانة فقدت زوجها: »أنا مش عارفة اعيش بدونه..« بهذه الكلمات التي تقطر حزنا وألما قالت الفنانة نشوى مصطفى هذا الكلام في أول ظهور لها بعد وفاته، ومما قالته: »33 سنة عشرة لم أر منه إلا كل خير وكل مودة وحب وكل دعم وسند وأحسن تربية اولادي،« وأضافت: أنا احاول أن اتماسك قدر استطاعتي... كلام مؤثر من انسانة محترمة تقر بأن زوجها احسن تعاملها.
يستحق أن يطلق اسمه على أحد الشوارع: أكد أحد سكان حالة أبو ماهر أنه لا يوجد شارع باسم محمد زويد وهو أشهر ساكني هذه المنطقة... اتمنى من اخي محافظ المحرق السيد سلمان بن هندي تدارك هذا الأمر بأسرع وقت لأن هناك اسماء أطلقت على بعض الشوارع وهم ليسوا من سكنة حالة أبو ماهر وابنها محمد زويد هو الأحق. أنا على ثقة بأن الاخ سلمان سوف يتدارك الامر.
تكريم الأستاذ خالد الزياني أسعدني: قامت جمعية الصحفيين الإماراتيين بتكريم الاعلامي الاستاذ خالد الزياني الذي شغل عدة مناصب في وزارة الإعلام وكان نموذجا مشرفا للمسؤول الإعلامي، وعندما انتقل الى رئاسة الوزراء قام بعمله الاعلامي بجداره... أنا شخصيا سعيد بتكريمه فهو اخ وصديق أتمنى أن يكرم في وطنه كذلك.
الهجوم على فنان كبير متوفى: في احد البرامج شن اثنان من الفنانين هما الممثل عمر متولي وأيده مقدم البرنامج الممثل أحمد فتحي على الفنان الكبير شكري سرحان، ومما قاله عمر مدبولي »أن شكري سرحان حصل على شهرة واسعة أكبر من موهبته«... وقد جاء الرد صاعقا من عائلة الفنان شكري سرحان، ومما قالوه إن شكري سرحان كان «فتى اول وهو في العشرين من عمره وأنت بلغت الأربعين ومازلت زغرات فهل يقيم الزغرات النجوم»، ومعني كلمة الزغرات في اللهجة المصرية الدارجة هو «العامل الذي لا يعين بأجر كامل الذي تحضره عندما تحتاج إليه يعني سد خانة فقط، حضر أو لم يحضر لا يفرق في شيء»، بمعني أدق «كومبارس». الفنان الراحل شكري سرحان له العديد من الأفلام الخالدة مثل السفيرة عزيزة، ابن النيل، البوسطجي، الزوجة الثانية، شباب امرأه، اللص والكلاب، وهارب من الحياة.
طليق فنانة يستغيث بالرئيس السيسي: طليق الفنانة أيتن عامر استغاث بالرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه تم منعه من تنفيذ حكم قضائي برؤية ابنائه من زوجته السابقة الفنانة ايتن عامر، الا انها نفت ذلك وقالت أنا دائما موجوده في البيت وهو بيكلمهم على طول... الأطفال هم الضحايا بعد الطلاق رغم انهم ليس لهم اي ذنب في خلاف وطلاق والديهما. حقيقة الأمر هو جهل الوالدين بوجباتهم نحو ابنائهم.
من جماليات النصوص الغنائية: سامرية «الله اقوى» تأليف فهد بورسلي لحن وغناء إبراهيم الصوله
الله اقوى يا نصيبي وانا وش بيدي
كل ما عدلت واحد يميل الثاني
قيدوني يا الله أنك تحل القيدي
من يحل القيد ومن يرضي الزعلاني
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