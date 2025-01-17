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نافذة فنية

1/17/2025 5:14:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الفنانة‭ ‬تريد‭ ‬حبس‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭: ‬في‭ ‬القضية‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬ميار‭ ‬الببلاوي‭ ‬ضد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬بسبب‭ ‬سبه‭ ‬وقذف‭ ‬الفنانة‭ ‬والإعلامية‭ ‬ميار‭ ‬الببلاوي‭ ‬وضع‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬القفص‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالحبس‭ ‬شهرين‭ ‬مع‭ ‬الإيقاف‭ ‬وتغريمه،‭ ‬وقد‭ ‬ارادت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصلح‭ ‬بين‭ ‬الاثنين‭ ‬وقد‭ ‬رفضت‭ ‬هي‭ ‬الصلح‭ ‬اما‭ ‬الشيخ‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬فقال‭ ‬سوف‭ ‬اعتذر‭ ‬لها‭ ‬اذا‭ ‬حكم‭ ‬القاضي‭ ‬ببراءتي‭ ‬وأخرج‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬تماما‭... ‬هي‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الصلح‭ ‬بحسب‭ ‬قول‭ ‬محاميها‭ ‬وتريد‭ ‬حقها‭ ‬منه‭ ‬بسبب‭ ‬سبه‭ ‬وقذفه‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬ومثبت‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الشائكة‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬مختلف‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬لشخص‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬الثمن‭ ‬فالقانون‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭.‬

كلمات‭ ‬مؤثرة‭ ‬من‭ ‬فنانة‭ ‬فقدت‭ ‬زوجها‭: ‬‮»‬أنا‭ ‬مش‭ ‬عارفة‭ ‬اعيش‭ ‬بدونه‭..‬‮«‬‭ ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬تقطر‭ ‬حزنا‭ ‬وألما‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬نشوى‭ ‬مصطفى‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬وفاته،‭ ‬ومما‭ ‬قالته‭: ‬‮»‬33‭ ‬سنة‭ ‬عشرة‭ ‬لم‭ ‬أر‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬كل‭ ‬خير‭ ‬وكل‭ ‬مودة‭ ‬وحب‭ ‬وكل‭ ‬دعم‭ ‬وسند‭ ‬وأحسن‭ ‬تربية‭ ‬اولادي،‮«‬‭ ‬وأضافت‭: ‬أنا‭ ‬احاول‭ ‬أن‭ ‬اتماسك‭ ‬قدر‭ ‬استطاعتي‭... ‬كلام‭ ‬مؤثر‭ ‬من‭ ‬انسانة‭ ‬محترمة‭ ‬تقر‭ ‬بأن‭ ‬زوجها‭ ‬احسن‭ ‬تعاملها‭.‬

يستحق‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭: ‬أكد‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬حالة‭ ‬أبو‭ ‬ماهر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شارع‭ ‬باسم‭ ‬محمد‭ ‬زويد‭ ‬وهو‭ ‬أشهر‭ ‬ساكني‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭... ‬اتمنى‭ ‬من‭ ‬اخي‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬تدارك‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬اسماء‭ ‬أطلقت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع‭ ‬وهم‭ ‬ليسوا‭ ‬من‭ ‬سكنة‭ ‬حالة‭ ‬أبو‭ ‬ماهر‭ ‬وابنها‭ ‬محمد‭ ‬زويد‭ ‬هو‭ ‬الأحق‭. ‬أنا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬الاخ‭ ‬سلمان‭ ‬سوف‭ ‬يتدارك‭ ‬الامر‭.‬

تكريم‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬الزياني‭ ‬أسعدني‭: ‬قامت‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬بتكريم‭ ‬الاعلامي‭ ‬الاستاذ‭ ‬خالد‭ ‬الزياني‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وكان‭ ‬نموذجا‭ ‬مشرفا‭ ‬للمسؤول‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وعندما‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬قام‭ ‬بعمله‭ ‬الاعلامي‭ ‬بجداره‭... ‬أنا‭ ‬شخصيا‭ ‬سعيد‭ ‬بتكريمه‭ ‬فهو‭ ‬اخ‭ ‬وصديق‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكرم‭ ‬في‭ ‬وطنه‭ ‬كذلك‭.‬

الهجوم‭ ‬على‭ ‬فنان‭ ‬كبير‭ ‬متوفى‭: ‬في‭ ‬احد‭ ‬البرامج‭ ‬شن‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬هما‭ ‬الممثل‭ ‬عمر‭ ‬متولي‭ ‬وأيده‭ ‬مقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬الممثل‭ ‬أحمد‭ ‬فتحي‭ ‬على‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬شكري‭ ‬سرحان،‭ ‬ومما‭ ‬قاله‭ ‬عمر‭ ‬مدبولي‭ ‬‮»‬أن‭ ‬شكري‭ ‬سرحان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬موهبته‮«‬‭... ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬الرد‭ ‬صاعقا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الفنان‭ ‬شكري‭ ‬سرحان،‭ ‬ومما‭ ‬قالوه‭ ‬إن‭ ‬شكري‭ ‬سرحان‭ ‬كان‭ ‬‮«‬فتى‭ ‬اول‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬وأنت‭ ‬بلغت‭ ‬الأربعين‭ ‬ومازلت‭ ‬زغرات‭ ‬فهل‭ ‬يقيم‭ ‬الزغرات‭ ‬النجوم‮»‬،‭ ‬ومعني‭ ‬كلمة‭ ‬الزغرات‭ ‬في‭ ‬اللهجة‭ ‬المصرية‭ ‬الدارجة‭ ‬هو‭ ‬‮«‬العامل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعين‭ ‬بأجر‭ ‬كامل‭ ‬الذي‭ ‬تحضره‭ ‬عندما‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬يعني‭ ‬سد‭ ‬خانة‭ ‬فقط،‭ ‬حضر‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬لا‭ ‬يفرق‭ ‬في‭ ‬شيء‮»‬،‭ ‬بمعني‭ ‬أدق‭ ‬‮«‬كومبارس‮»‬‭. ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬شكري‭ ‬سرحان‭ ‬له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬الخالدة‭ ‬مثل‭ ‬السفيرة‭ ‬عزيزة،‭ ‬ابن‭ ‬النيل،‭ ‬البوسطجي،‭ ‬الزوجة‭ ‬الثانية،‭ ‬شباب‭ ‬امرأه،‭ ‬اللص‭ ‬والكلاب،‭ ‬وهارب‭ ‬من‭ ‬الحياة‭.‬

طليق‭ ‬فنانة‭ ‬يستغيث‭ ‬بالرئيس‭ ‬السيسي‭: ‬طليق‭ ‬الفنانة‭ ‬أيتن‭ ‬عامر‭ ‬استغاث‭ ‬بالرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لأنه‭ ‬تم‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬برؤية‭ ‬ابنائه‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬الفنانة‭ ‬ايتن‭ ‬عامر،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬نفت‭ ‬ذلك‭ ‬وقالت‭ ‬أنا‭ ‬دائما‭ ‬موجوده‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬وهو‭ ‬بيكلمهم‭ ‬على‭ ‬طول‭... ‬الأطفال‭ ‬هم‭ ‬الضحايا‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق‭ ‬رغم‭ ‬انهم‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬اي‭ ‬ذنب‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬وطلاق‭ ‬والديهما‭. ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬جهل‭ ‬الوالدين‭ ‬بوجباتهم‭ ‬نحو‭ ‬ابنائهم‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬سامرية‭ ‬‮«‬الله‭ ‬اقوى‮»‬‭ ‬تأليف‭ ‬فهد‭ ‬بورسلي‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭ ‬إبراهيم‭ ‬الصوله

الله‭ ‬اقوى‭ ‬يا‭ ‬نصيبي‭ ‬وانا‭ ‬وش‭ ‬بيدي

كل‭ ‬ما‭ ‬عدلت‭ ‬واحد‭ ‬يميل‭ ‬الثاني

قيدوني‭ ‬يا‭ ‬الله‭ ‬أنك‭ ‬تحل‭ ‬القيدي

من‭ ‬يحل‭ ‬القيد‭ ‬ومن‭ ‬يرضي‭ ‬الزعلاني

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