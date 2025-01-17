المدارس الحكومية.. والمنتخب الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واللاعبون‭ ‬هم‭: ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬وعبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬المحرق‮»‬‭.. ‬حمد‭ ‬الشمسان،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬الهداية‮»‬‭.. ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬الجابرية‮»‬‭.. ‬هزاع‭ ‬عتيق‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‮»‬‭.. ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وكميل‭ ‬حسن،‭ ‬ومحمد‭ ‬عادل،‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‮»‬‭.. ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬ومهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وعلي‭ ‬مدن‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‮»‬‭.. ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬والسيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬وعمار‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬التعاون‮»‬‭.. ‬مهدي‭ ‬فيصل،‭ ‬وجاسم‭ ‬الشيخ‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‮»‬‭.. ‬عباس‭ ‬فاضل‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬النعيم‮»‬‭.. ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬المعارف‮»‬‭.. ‬أحمد‭ ‬الوداعي‭ ‬من‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬الوسام‮»‬‭.‬

تلك‭ ‬لفتة‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دور‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصة‭ ‬الرياضية‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المدارس‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬المحضن‭ ‬الرياضي‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬لصقل‭ ‬القدرات،‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭.. ‬ومع‭ ‬تطور‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬والرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أصبحنا‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬مدارس‭ ‬وأكاديميات‭ ‬رياضية‭ ‬متخصصة،‭ ‬وقد‭ ‬أحسنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬استثمار‭ ‬الطاقات‭ ‬والمواهب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬وحقق‭ ‬لاعبو‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بطولات‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة،‭ ‬وكان‭ ‬الفضل‭ ‬الأول‭ ‬للمدارس‭ ‬ومادة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭.

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كما‭ ‬توجت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬جهودها‭ ‬واهتمامها‭ ‬بالرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5000‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المنوعة‭.‬

في‭ ‬السابق،‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬عبارة‭ ‬كنا‭ ‬نسمعها‭ ‬من‭ ‬مدرسي‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬منذ‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬هي‭: ((‬العقل‭ ‬السليم‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬السليم‭)).. ‬كنا‭ ‬نشاهد‭ ‬تلك‭ ‬العبارة‭ ‬على‭ ‬اللوحات‭ ‬المدرسية‭ ‬وفي‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭.. ‬وكان‭ ‬مدرس‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬يضعها‭ ‬عنوانا‭ ‬لمادة‭ ‬‮«‬التعبير‮»‬،‭ ‬كي‭ ‬يكتب‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬موضوعا‭ ‬عنها،‭ ‬وعن‭ ‬فوائدها‭ ‬وأهميتها‭.‬

من‭ ‬حسن‭ ‬حظي‭ ‬شخصيا‭.. ‬أن‭ ‬مدرسي‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬الابتدائية‭ ‬حتى‭ ‬الثانوية،‭ ‬الذين‭ ‬تعلمت‭ ‬منهم،‭ ‬ونلت‭ ‬شرف‭ ‬التدريب‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬يديهم،‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬شأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬ولهذا‭ ‬الأمر‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬انضمام‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭.‬

لذلك‭ ‬كله‭.. ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬أجد‭ ‬لزاما‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان،‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بالوزارة،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة،‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المتطورة،‭ ‬وإنجازاتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والرياضية‭ ‬المتميزة‭.. ‬وعلى‭ ‬حسن‭ ‬استثمار‭ ‬الوزارة‭ ‬للإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭.. ‬وتعزيز‭ ‬وتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭.‬