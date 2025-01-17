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انخفاض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي

1/17/2025 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، بأن عدد سكان البلاد قد انخفض العام الماضي للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التحديات الديموغرافية للبلاد، التي تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان، بعدما أزاحتها الهند عن المرتبة الأولى في عام 2023.


وبلغ عدد سكان الصين، التي تواجه الآن شيخوخة السكان ونقصا في عدد الأشخاص في سن العمل، مليارا و408 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض قدره 1.39 مليون نسمة عن العام السابق.


وتتوافق الأرقام التي أعلنتها الحكومة في بكين مع الاتجاهات العالمية، ولكن بشكل خاص في شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ودول أخرى انخفاضا حادا في معدلات المواليد.


وقبل 3 سنوات، انضمت الصين إلى اليابان ومعظم دول شرق أوروبا التي تشهد انخفاضا في عدد سكانها.

الجزيرة

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