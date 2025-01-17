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بينها اللوز .. 10 أطعمة خارقة لتقوية الساقين

1/17/2025 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلعب نوعية الطعام وممارسة التمارين الرياضية دوراً حاسماً في بناء العضلات بشكل عام. ووفق "مايو كلينك"، فإن توقيت تناول الطعام ونوعيته لهما تأثير مهم على ما يشعر به المرء أثناء التمرين. كما أنه من المهم التفكير جيداً فيما يأكله الشخص عند ممارسة التمارين الرياضية، سواء كان يمارس تمارين عادية أو يستعد للمشاركة في مسابقة.
وبحسب صحيفة Times of India، هناك 10 أطعمة خارقة يمكن أن تساعد في تقوية عضلات الساقين على وجه التحديد:
1. صدر الدجاج
يشبه صدر الدجاج البطل الخارق في الأطعمة التي تساعد على بناء العضلات. فهو غني بالبروتين عالي الجودة، ومثالي لدعم تعافي العضلات ونموها. إذ تحتاج الساقان إلى البروتين لتصبح أقوى، ويوفر صدر الدجاج هذا البروتين من دون أي دهون إضافية. كما أن صدر الدجاج خال من الدهون ومليء بالعناصر التي تعزز بناء العضلات.
2. الزبادي اليوناني
إن الزبادي اليوناني مليء بالبروتين اللازم لمساعدة العضلات على النمو. كما أنه مليء بالكالسيوم، وهو ضروري لعظام قوية ومهم عند القيام بكل تمارين القرفصاء والقفز. كما يساعد البروبيوتيك الموجود بالزبادي اليوناني في الحفاظ على سعادة الجهاز الهضمي، حتى يتمكن الجسم من امتصاص جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها. كذلك يدعم البروتين الموجود في الزبادي اليوناني إصلاح العضلات، بينما يساعد الكالسيوم في الحفاظ على قوة العظام.
3. التوفو
يمكن أن يكون التوفو هو البطل المجهول في عالم الأطعمة النباتية. هو طعام مصنوع من فول الصويا غني بالبروتين كما أنه بديل رائع للحوم. كذلك يحتوي التوفو على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم لنمو العضلات. فضلاً عن أنه غني بالمغنيسيوم، الذي يساعد في منع تقلصات العضلات بما يجعل تناوله مثالي عند ممارسة الجري لمسافات طويلة أو تمارين الساق المكثفة.
4. السبانخ
يتميز السبانخ بأنه غني بالحديد، الذي يساعد الأكسجين على الانتقال عبر الدم والوصول إلى العضلات، مما يعزز القدرة على التحمل والأداء. كما أن السبانخ مليء بالبوتاسيوم، الذي يساعد على منع تقلصات العضلات.
5. البطاطا الحلوة
تحتوي على كربوهيدرات معقدة، وتوفر طاقة مستدامة عند ممارسة التمارين الرياضية. كما أنها غنية بالبيتا كاروتين والبوتاسيوم، اللذين يدعمان وظيفة العضلات ويساعدان في منع التقلصات. إذ تعمل الكربوهيدرات الموجودة في البطاطا الحلوة على تغذية العضلات، بينما يساعد البوتاسيوم في منع تقلصاتها أثناء التمارين الرياضية المكثفة.
6. سمك السلمون
إن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة المفاصل. حيث تحتاج الأرجل القوية إلى مفاصل قوية، ويمكن لأحماض أوميغا-3 أن تحافظ على ترطيب المفاصل وصحتها. كما يمكن أن يساعد تناول سمك السلمون في تقليل الالتهاب بالعضلات والمفاصل، بينما يساعد محتواه من البروتين في تعافي العضلات ونموها.
7. الكينوا
إن الكينوا عبارة عن بروتين نباتي كامل، ما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم لاستعادة العضلات ونموها. كما أنها غنية بالمغنيسيوم، الذي يلعب دوراً في وظيفة العضلات وتقليل التقلصات.
8. بذور الشيا
تعتبر بذور الشيا مصدراً رائعاً للأحماض الدهنية أوميغا-3 والألياف النباتية، ما يجعلها مثالية لتقليل الالتهاب ودعم صحة المفاصل. كما يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية أوميغا-3 الموجودة في بذور الشيا أيضاً في تحسين تعافي العضلات بعد تمارين الساق المكثفة. فضلاً عن أنها توفر طاقة وترطيباً يدومان طويلاً، بفضل قدرتها على امتصاص الماء.
9. الشمندر
يُعرف الشمندر أو البنجر بقدرته على تعزيز القدرة على التحمل. فهو يحتوي على نسبة عالية من النترات، التي تساعد على تحسين تدفق الدم وزيادة توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يسمح بأداء أفضل أثناء تمارين الساق. ويحتوي البنجر أيضاً على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الألم وتسريع التعافي.
10. اللوز
يعتبر اللوز مصدراً رائعاً للدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم، وكلها تدعم وظائف العضلات والتعافي. إذ يساعد المغنيسيوم الموجود في اللوز على منع التقلصات وتشنجات العضلات، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لأي شخص يعمل بانتظام على ساقيه. كما يوفر اللوز أيضاً طاقة مستدامة ويمكن أن يكون وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين.
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