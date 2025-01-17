الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.وقال نائب الخزانة الأمريكية والي أديمو: "إن الإجراء الذي اتخذناه يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع"، لافتا إلى أن واشنطن "ستستمر في استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين".



ويأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين.



وكان البرهان قرر في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق في اتهامات وجهت إلى أفراد من الجيش بانتهاكات وقتل المدنيين في قرى ولاية الجزيرة.



وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة الأربعاء الماضي، أن البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة، بعد أن اتهمت قوى مدنية وسياسية أفرادا من الجيش السوداني بارتكاب "انتهاكات" هناك.



ونص القرار على أن تشمل مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق، والحصول على الشهادات والأقوال، واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث، وجمع الشهود.

RT