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البنكرياس.. أعداؤه وأعراض مرضه

1/17/2025 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن العوامل التالية تمثل أعداء ‫للبنكرياس:


1- ‫التدخين
يضر التدخين بالبنكرياس، حيث يعد المدخنون أكثر عرضة للإصابة ‫بالتهاب البنكرياس، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بمعدل ‫يزيد بثلاث مرات عن غير المدخنين.


2- الأطعمة الدهنية
تشكّل الدهون خطرا على البنكرياس، حيث إنها لا يمكن أن ‫تضعف تكوين الإنزيمات الهضمية فحسب، بل يزداد أيضا خطر الإصابة بالتهاب ‫البنكرياس.


3- ‫السكر
يشكّل الإفراط في تناول السكر عبئا هائلا على البنكرياس على المدى ‫الطويل، مما يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.


4- ‫قلة ممارسة الرياضة
تؤدي قلة ممارسة الرياضة إلى إضعاف عملية التمثيل ‫الغذائي، كما تعد أيضا عامل خطر كبير على البنكرياس، حيث إنها تعزز فرص ‫الإصابة بالسمنة، والتي تعد بدورها من عوامل الخطر المؤدية للإصابة بمرض ‫السكري من النوع الثاني.


‫أعراض مشاكل البنكرياس


وإذا كان البنكرياس ينتج كمية قليلة جدا من الإنزيمات الهضمية، فإن ‫عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة ‫عن طريق الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية.


‫كما تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ البطن وآلام ‫الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل ‫الدورة الدموية.


‫لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب، تجنبا للعواقب الخطيرة التي قد تترتب على القصور الوظيفي ‫للبنكرياس، كالإصابة بداء السكري.

نبض365

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