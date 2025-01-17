اقتصاد الصين يحقق هدفه بفضل الصادرات وجهود التحفيز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نما اقتصاد الصين بمعدل 5% سنويا خلال العام الماضي 2024 محققا هدف بكين الاقتصادي بفضل زيادة الصادرات، وجهود التحفيز.ووفقا لتقرير الحكومة الصينية اليوم الجمعة، فقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.



وتسارعت وتيرة الصادرات مع اندفاع الشركات والمستهلكين للتغلب على الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد على السلع الصينية.



وواجه الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة توترات تجارية وجيوسياسية متزايدة الشدة مع الولايات المتحدة.



وللمقارنة فقد نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي بلغ 5.2% في عام 2023.

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