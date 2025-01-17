اقتصاد الصين يحقق هدفه بفضل الصادرات وجهود التحفيز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نما اقتصاد الصين بمعدل 5% سنويا خلال العام الماضي 2024 محققا هدف بكين الاقتصادي بفضل زيادة الصادرات، وجهود التحفيز.
ووفقا لتقرير الحكومة الصينية اليوم الجمعة، فقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.
وتسارعت وتيرة الصادرات مع اندفاع الشركات والمستهلكين للتغلب على الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على السلع الصينية.
وواجه الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة توترات تجارية وجيوسياسية متزايدة الشدة مع الولايات المتحدة.
وللمقارنة فقد نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي بلغ 5.2% في عام 2023.
RT
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