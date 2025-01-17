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ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف حول الإمدادات

1/17/2025 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة في ظل مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام، بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على استيراد النفط الروسي.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، عند 79.16 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.67% عن سعر التسوية السابق.


فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.65 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.44% عن سعر الإغلاق السابق.


وفرضت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عقوبات طالت منتجي النفط الروسي وناقلات ووسطاء وتجار وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.


وأدت هذه القيود إلى ارتفاع تكاليف شحن النفط الخام في العديد من الطرق الملاحية بين الصين والأسواق الأخرى.

RT

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