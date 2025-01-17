نداء الواجب ... قابلة سويسرية تقضي أسابيع في مستشفى ميداني بغزة

MENAFN - Swissinfo) قضت القابلة السويسرية تامارا بونك مؤخّرا، خمسة أسابيع في المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر بقطاع غزة، حيث خاضت تجربة استثنائية خلال أدائها لمهامها في توليد الأطفال والطفلات وسط مشاهد الدمار والخراب. كيف عاشت هذه التجربة المؤثرة في قلب النزاع؟

تم نشر هذا المحتوى على 16 يناير 2025 - 07:37 18دقائق

صحفي إيرلندي الأصل. عمل دومنال في مجال الأبحاث والكتابة في عدد من الدول الأوروبية قبل انضمامه إلى swissinfo في عام 2017. يغطي مجالات الديمقراطية المباشرة والسياسة وعادة ما يكون متواجداً في برن.



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من المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر والواقع بمدينة رفح جنوب غزة، تصف بونك بعض المشاهد التي تبدو طبيعيّة، رغم كل ما يحدث. من تلك المشاهد، منظر المساء المطل على البحر الأبيض المتوسط، تراه بونك من العيادة

رابط خارجي الساحليّة، التي أمضت فيها خمسة أسابيع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ضمن مهمة إنسانية للصليب الأحمر. وعندما تتلاشى الأضواء على صفحة المياه، يقدم غروب الشمس مشهداً ساحراً قد ينسي للحظات التحديات المحيطة.



من زيورخ، الملتحفة بجو ما قبل عيد الميلاد الملبّد بالغيوم، تقول بونك لموقع سويس إنفو (SWI swissinfo):“يمكن طمأنة النفس أحيانا، والقول: حسناً، على الأقل هناك أشياء تبقى كما هي ولا تتغير أبداً”.



وتتجلّى من داخل المستشفى الميداني الذي يضم 60 سريراً، مشاهد أخرى تعكس بدورها جوانب من الحياة الطبيعية وسط الظروف الصعبة؛ من التفاعلات اليومية العملية مع النساء اللواتي يأتين لإجراء الفحوصات الطبية، مجموعة الخدمات الطبية المتوفرة رغم طابع المكان المؤقت، إلى فرحة الولادة، والأحاديث مع الزملاء والزميلات، وتصفح الأخبار، وحتى متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية، تسلّط كل هذه التفاصيل الضوء على لحظات من استمرار الحياة رغم كل التحديات.



لكن يظلّ واقع غزة القاسي حاضراً في كل لحظة؛ إذ تصل المريضات الحوامل غالباً على عربات تجرها الحمير. العديد من العاملين.ات في المستشفى يشغلون وظائف متعددة بسبب الحاجة الملحة لتغطية الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء. لكن، يظلّ شبح سوء التغذية محدقا بالمواليد الجدد ذكورا وإناثا. وفي نهاية المطاف، يتكوّن المستشفى، رغم ما يوفره من خدمات، من خيام تفتقر إلى الخصوصية. فتقول بونك:“هنا، لا توجد مساحة كافية للحفاظ على الخصوصية”.





وقبل أسابيع قليلة من توجه

الشعب الأمريكي إلى صناديق الاقتراع، وفي حدث هزّ الأجواء على بعد آلاف الأميال، قُتل يحيى السنوار، زعيم حركة حماس، على يد القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



تقول تامارا بونك:“عندما تركز فقط على منظر غروب الشمس، أو على الأشخاص ممن لا يزالون يستمتعون بالشاطئ أو يسبحون في المياه، يمكنك تناسي الواقع المحيط بك، إلى حدّ ما، وأحياناً يبعث هذا المشهد على الشعور بالهدوء والسكينة. لكن بمجرد

الالتفات والنظر إلى الجهة الأخرى، حيث الدمار والمخيمات الضخمة المليئة بخيام النزوح، يتجلى لك الواقع القاسي الذي تعيشه هذه المنطقة”.



تامارا بونك، الثانية من اليسار، مع عضوات فريقها من القابلات في رفح. الصليب الأحمر السويسري. ICRC ICRC

مولودة لتكون قابلة

تقول بونك، البالغة من العمر 44 عاماً، بدأ

شغفها بمهنة القابلة منذ نعومة أظافرها . وتروي:“عندما كنت في الخامسة من عمري، دخلت المستشفى لإجراء عملية استئصال اللوزتين. وصادف أن كان قسم الولادة قريباً من غرفتي، ومنذ تلك اللحظة شعرت بشيء يشدني إلى هذه المهنة”.



ولم يكن شغف بونك بالعمل مع النساء الحوامل الدافع الوحيد وراء اختيارها لمهنة القبالة؛

بل قد جذبها ما توفره هذه المهنة من استقلالية أيضا. وازدادت مع مرور الوقت إدراكاً لأهمية دور القابلة الاجتماعي، واكتشفت أن هذا الدور لا يقتصر على مساعدة الأمهات أثناء الولادة فقط، بل يتمثل أيضاً في دعم الآباء والأمهات والأطفال والطفلات للتكيف مع الحياة اليومية في المنزل.



وتنقلت تامارا بونك بعد حصولها على شهادة القابلة في عام 2002، بين عدة مدن في سويسرا، حيث كرست نفسها للعمل في مجال التوليد. وجمعت خلال مسيرتها المهنية، بين الممارسة الميدانية والمسؤوليات الاستشارية، مما أضاف بُعداً جديداً إلى خبرتها.

كما شاركت بفاعلية في جمعية القابلات السويسرية.



لكن قد تشعر الأرواح الحساسة بالاختناق في بلاد تنعم بالرفاهية. فتقول بونك:“لم أختر أن أولد في بلد ينعم بالرفاهية مثل سويسرا”. إلا أنها شعرت برغبة عميقة في تقديم العون للفئات المحتاجة في مناطق الأزمات. ومن هذا المنطلق، انضمت إلى الصليب الأحمر، وسجلت في فريق الطوارئ المؤلف من خبراء وخبيرات

على استعداد للتوجه إلى مناطق الأزمات كلما دعت الحاجة.



وبدأت بونك رحلتها الإنسانية بمهمتين في بنغلاديش، حيث عملت في مخيمات اللجوء في ظروف قاسية، لكنها لم توجد حينها في منطقة نزاع مباشر. وفي أبريل 2024، جاءها نداء استغاثة جديد: الحاجة إلى قابلة في رفح، المدينة الغزاوية التي أصبحت مأوى لما يقارب ثلثي سكان القطاع من الرجال والنساء، بعد أن اجتاحت الحرب معظم أرجائه. فتقول:“لم أحتج إلى أكثر من نصف يوم فقط للتفكير في الأمر، ناقشته مع شريكي، ثم اتخذت القرار، وقبلت المهمة”.



تم إنشاء المستشفى الميداني في رفح في مايو 2024 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع 11 جمعية وطنية للصليب الأحمر، منها الجمعية السويسرية. ويضم المستشفى 60 سريراً، ويوفر خدمات طبية حيوية تشمل الرعاية الجراحية الطارئة، ورعاية التوليد وأمراض النساء، بالإضافة إلى رعاية الأمهات، والمواليد، والأطفال من الذكور والإناث.



كما يضم المستشفى قسماً خاصاً بغير المقيمين والمقيمات من المرضى والمريضات، بالإضافة إلى قدرات متقدمة لإدارة الأزمات الناتجة عن الإصابات الجماعية وعمليات فرز الحالات الطارئة. ويمثل المستشفى نموذجاً لاستجابة إنسانية عاجلة تهدف إلى دعم السكان

وسط ظروف النزاع المستمر.





لقد اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم إرهابي شنه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أودى بحياة 1200 شخص، وأسفر عن اختطاف 251. ومع تصاعد العنف واستمراره، تشير التقديرات إلى

أنّه حتى شهر ديسمبر من عام 2024، قُتل نحو 45،000 شخص، وأصيب أكثر من 100 ألف، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس.



ولم يتبق من 36 مستشفى كانت تقدم خدماتها لعدد من سكان غزة، لا يتجاوز مليوني نسمة قبل الحرب، لم يتبقَ سوى 17 مستشفى تعمل بشكل جزئي فقط، وفقاً لمنظمة الصحة العالميةرابط خارجي . هذه الأرقام تكشف عمق الأزمة الصحية والإنسانية التي تعصف بالقطاع، في ظل الحصار المشدد والدمار المتواصل.



مع توقف العديد من مستشفيات غزة عن العمل بسبب النزاع، جُهّزت عيادة رفح لتقديم مجموعة واسعة من العمليات الطارئة والروتينية ICRC ICRC

طواف طائرات مسيّرة يومياً

بدأت تامارا بونك رحلتها الإنسانية في شهر أكتوبر الماضي، فانطلقت من زيورخ إلى عمّان، وخضعت لتدريب أمني مكثف استمر يوماً كاملاً، ثم تابعت طريقها في رحلة طويلة وبطيئة عبر الضفة الغربية وإسرائيل، وصولاً إلى غزة عبر معبر يخضع لإجراءات أمنية مشددة، قبل أن تتجه جنوباً في رحلة وعرة نحو رفح، بالقرب من الحدود المصرية.



وقد بدت لها فترة مهمتها كأنّها دهر، رغم أنّها تجاوزت الشهر بقليل. قد عملت بونك بلا كلل يوماً بعد يوم، متأهبة على مدار الساعة لأي طارئ. وفقدت خلال خمسة أسابيع فقط، خمسة كيلوغرامات من وزنها تحت وطأة الإرهاق والتحديات.



وتروي تجربتها فتقول:“تلقّينا تحذيرا مسبقاً بأن الأسبوع هنا سيبدو وكأنه شهر”. ومع الإرهاق المتواصل، وتشابه الأيام، والتنقل المحدود، بين المستشفى ومكان الإقامة، تلاشت تفاصيل الوقت، وتحولت التجربة بأكملها إلى مجموعة من الذكريات المشوشة.



ويمتزج العمل في قلب الحرب بتوتر مستمر يثقل الأنفاس،

ويصبح البقاء في حالة تأهب دائم جزءاً من الروتين اليومي. فلا يمكن التنبؤ متى ستدق لحظة الهروب إلى ملجأ ضيق مليء بأكياس الرمل. وأصوات الحرب لا تتوقف أبداً: القنابل التي تهز الأرض، صفارات الإنذار التي تشق السكون، وأزيز الرصاص الذي يتسلل باستمرار في الأجواء.



لكن ما يبقى محفوراً في ذاكرة بونك أكثر من أي شيء آخر هو صوت الطائرات بدون طيار، تلك الطائرات الكبيرة التي لا تهدأ. فتقول:“ليست تلك الصغيرة التي قد تبدو مألوفة وغير مؤذية، بل الكبيرة منها، ذات الصوت القاسي والمستمر، وكأنها آلات عملاقة لقص الأعشاب”. أما الليل، فكان أكثر الأوقات وطأة.

