وزيرة الدفاع السويسرية تعلن استقالتها

(MENAFN
- Swissinfo)
أعلنت وزيرة
الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في برن، أنها ستتنحى عن منصبها نهاية شهر مارس 2025.
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15 يناير 2025 - 16:35
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Swiss Defence Minister Viola Amherd announces resignation
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