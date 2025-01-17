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وزيرة الدفاع السويسرية تعلن استقالتها

1/17/2025 2:05:46 AM
(MENAFN- Swissinfo) أعلنت وزيرة الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في برن، أنها ستتنحى عن منصبها نهاية شهر مارس 2025.

تم نشر هذا المحتوى على 15 يناير 2025 - 16:35 1دقيقة SRF/م.ا
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