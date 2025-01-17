((فرجللو)) تستعد لتصدير منتجات جديدة فى 3 قارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد مجموعة فرجللو للصناعات الغذائية، لتصدير منتجات جديدة فى أسواقها الممتدة فى 3 قارات.
قالت دينا فرج عامر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فرجللو للصناعات الغذائية، إنَّ المجموعة تعد ضمن أكبر 5 كيانات فى السوق المحلى مصدرة للمواد والسلع الغذائية على مدار الأعوام الماضية.
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أضافت لـ((البورصة))، أن الشركة تصدر منتجاتها لنحو 120 دولة فى أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وتستهدف اقتناص فرص تصديرية فى أسواق جديدة، خلال العام الحالى، بالإضافة إلى إدخال منتجات جديدة لأسواقها الحالية.
ونمت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17%، لتسجل 5.5 مليار دولار فى أول 11 شهراً من عام 2024، مقابل 4.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من عام 2023.
أوضحت ((عامر))، أن الشركة تطرح نحو 1500 منتج غذائى، منها اللحوم المصنعة، والدجاج، والخضراوات المجمدة والفواكه، وعصائر الفاكهة المركزة، والحلويات والمخبوزات، ومعجون الطماطم، المربى، والجبن المطبوخ.
وتمتلك الشركة أكبر مصنعين للعصائر فى مصر، يوجد بهما 20 خط إنتاج، وبطاقة إنتاجيه 24 ألف عبوة فى الساعة.
وافتتحت الشركة مصنعاً ذكياً بتكنولوجيا عالية، يعمل دون تدخل العنصر البشرى، وذلك ضمن مستهدفات خطتها للتحول الرقمى.
أشارت ((عامر)) إلى أن الشركة مستمرة فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى، لإجراء توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، ومؤخراً أضافت خطوط إنتاج لتصنيع البسكويت والكيك، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الخفيفة عالمياً.
كشفت أن الشركة تصنع لكبرى العلامات التجارية عالمياً فى مصانعها والتى لا ترغب فى ضخ استثمارات لإنشاء مصانع فى السوق المحلى.
وتأسست مجموعة فرجللو عام 1973، وتضم 3 شركات أساسية، تشمل ((المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم))، و((المصرية للتنمية الغذائية))، و((المصرية للغذاء))، ويقع مقرها الرئيسى ومصانعها البالغة نحو 23 مصنعاً فى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.
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