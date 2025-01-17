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((فرجللو)) تستعد لتصدير منتجات جديدة فى 3 قارات

1/17/2025 2:01:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستعد مجموعة فرجللو للصناعات الغذائية، لتصدير منتجات جديدة فى أسواقها الممتدة فى 3 قارات.

قالت دينا فرج عامر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فرجللو للصناعات الغذائية، إنَّ المجموعة تعد ضمن أكبر 5 كيانات فى السوق المحلى مصدرة للمواد والسلع الغذائية على مدار الأعوام الماضية.

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أضافت لـ((البورصة))، أن الشركة تصدر منتجاتها لنحو 120 دولة فى أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وتستهدف اقتناص فرص تصديرية فى أسواق جديدة، خلال العام الحالى، بالإضافة إلى إدخال منتجات جديدة لأسواقها الحالية.

ونمت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17%، لتسجل 5.5 مليار دولار فى أول 11 شهراً من عام 2024، مقابل 4.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من عام 2023.

أوضحت ((عامر))، أن الشركة تطرح نحو 1500 منتج غذائى، منها اللحوم المصنعة، والدجاج، والخضراوات المجمدة والفواكه، وعصائر الفاكهة المركزة، والحلويات والمخبوزات، ومعجون الطماطم، المربى، والجبن المطبوخ.

وتمتلك الشركة أكبر مصنعين للعصائر فى مصر، يوجد بهما 20 خط إنتاج، وبطاقة إنتاجيه 24 ألف عبوة فى الساعة.

وافتتحت الشركة مصنعاً ذكياً بتكنولوجيا عالية، يعمل دون تدخل العنصر البشرى، وذلك ضمن مستهدفات خطتها للتحول الرقمى.

أشارت ((عامر)) إلى أن الشركة مستمرة فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى، لإجراء توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، ومؤخراً أضافت خطوط إنتاج لتصنيع البسكويت والكيك، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الخفيفة عالمياً.

كشفت أن الشركة تصنع لكبرى العلامات التجارية عالمياً فى مصانعها والتى لا ترغب فى ضخ استثمارات لإنشاء مصانع فى السوق المحلى.

وتأسست مجموعة فرجللو عام 1973، وتضم 3 شركات أساسية، تشمل ((المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم))، و((المصرية للتنمية الغذائية))، و((المصرية للغذاء))، ويقع مقرها الرئيسى ومصانعها البالغة نحو 23 مصنعاً فى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

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